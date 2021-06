El juez prorroga la investigación sobre el 'caso Popular' otros siete meses más

Más tiempo para investigar el caso. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado prorrogar seis meses la instrucción de la causa que investiga a los dos últimos equipos gestores del Banco Popular, hasta el próximo 29 de enero, tal como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción. En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado central de Instrucción número 4 atiende el escrito del Ministerio Público, que pidió que se ampliara el plazo -que expiraba el 29 de julio- dada la complejidad del caso y la "imposibilidad de culminar" las pesquisas a tiempo.

La Fiscalía proponía en su informe, tal y como adelantó La Información, ampliar este horizonte temporal para practicar las pruebas oportunas con base en la "numerosa documentación" solicitada al Banco de España, al Banco Central Europeo (BCE) y al Banco Santander, y que aún no ha sido aportada "pese a los constantes requerimientos". No obstante, aclaraba, el que no se hayan atendido los reclamos de información no prueba una "despreocupación" de estos organismos y entidades, sino que constata el "volumen y complejidad" de estos archivos, lo que "dificulta su localización y ordenación".

Desde el punto de vista de Anticorrupción, estos documentos son "de indudable valor para el esclarecimiento de los hechos y, sólo después de su estudio es posible determinar y concretar las diligencias necesarias". Todos estos argumentos son recogidos ahora por el juez en su auto.

La asociación de consumidores Adicae, acusación que agrupa a centenares de pequeños ahorradores en su querella, reconoce la pertinencia de esta prórroga, y confía en que sirva para que se aclaren todas las responsabilidades de estas "preferentes 2.0". La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017 con la admisión a trámite de varias querellas contra los dos últimos equipos gestores del Popular, incluidos sus expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, por presuntos delitos societarios.

El magistrado abrió entonces dos piezas, la primera que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016. La segunda, en cambio, versa sobre los 108 días de mandato de Saracho, y se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.