Junta de BBVA: solo 90 personas, el caso Villarejo, Del Rivero y quejas laborales

BBVA ha celebrado su junta general de accionistas este viernes en Bilbao en medio de las medidas de contención del coronavirus. La reunión de la entidad, junto con la de Mapfre, ha dado el pistoletazo de salida a una temporada de cónclaves que se avecina, cuanto menos, diferente a las anteriores. La entidad había pedido a sus accionistas la asistencia telemática a la misma y, la mayoría de ellos, le han hecho caso. En el Palacio de Euskalduna apenas se congregaron unas 90 personas pese a que el quórum accionarial alcanzado fue el más alto logrado nunca por el banco, casi un 67%.

Pero la baja afluencia no sirvió para que la entidad financiera se salvase de los habituales turnos de palabra de los accionistas. Así, durante la junta de BBVA Carlos Torres y Onur Genç escucharon peticiones de información, reproches relacionados con el caso Villarejo, las palabras de varios de los supuestamente espiados por la entidad -Luis del Rivero y Felipe Izquierdo-, y a sus propios sindicatos que, con expresiones amables, pusieron la lupa sobre la situación laboral de la compañía.

Precisamente este tema, el laboral, con permiso del judicializado caso Villarejo, fue uno de los que más tiempo ocupó de las intervenciones de los propietarios de títulos que se encontraban en el Palacio de Euskalduna. Los diferentes sindicatos representados en la entidad -a nivel nacional y territorial- fueron tomando la palabra y, mientras por una parte agradecían que la compañía tendiese la mano más de lo que era habitual, por otro criticaban la existencia de "un convenio caducado" o un techo de cristal "que es de hormigón".

En este sentido, todos los representantes de los trabajadores coincidían en una petición: la necesidad de actualizar las aportaciones a los planes de pensiones, "congeladas para un total de dos tercios de la plantilla desde hace 25 años", decía el representante de la Asociación de Cuadros de Banca-FINE, primero en tomar la palabra. Esta misma idea la mantenían desde UGT, que señalaban que la aportación anual es de apenas 540 euros, o CGT.

La representante de CCOO fue más gráfica: "Esto es como el día de la marmota, echamos la vista atrás y casi todo sigue igual", señaló, a la vez que recordaba que "algunos de ustedes perciben aportaciones iguales a 590 años de sueldo de quien menos cobra en BBVA", criticando a la vez una de las medidas que se sometió a votación en la misma junta -la aprobación del nivel máximo de la remuneración variable de hasta el 200% del componente fijo- y que contó con la luz verde de más del 90% de los votantes.

Pero los planes de pensiones no fueron el único punto caliente a nivel laboral que tuvo la junta. También tuvo su sitio la brecha salarial entre los empleados de la entidad. Pese a que se trata de un tema que también fue nexo común de los discursos de los representantes laaborales, el portavoz de la Federación intersindical galega fue el más beligerante al indicar que el salario medio de las mujeres es un 30% inferior al de los hombres. "El techo no es de cristal, es de hormigón", señaló.

Del Rivero y el 'caso Villarejo'

Pero si hubo un tema presente, más allá del coronavirus, fue la participación de Luis del Rivero, expresidente de Sacyr y uno de los supuestamente espiados por el banco, en la junta para hablar sobre el 'caso Villarejo'. "Quien se pone en situación de ignorancia deliberada y sin embargo se beneficia de la operación, está asumiendo todas las consecuencias del negocio", comenzó diciendo en alusión directa a Francisco González, expresidente y ahora investigado en la citada causa.

El exdirectivo de la constructora continuó haciendo un recorrido por la documentación y los hallazgos hechos públicos tras el levantamiento del secreto de sumario que se produjo hace unas semanas. Durante sus palabras fue interrumpido en varias ocasiones para recordarle que estaba finalizando su tiempo de intervención ante lo que respondió que "ustedes me han intervenido 869 llamadas, me han seguido... ruego que si me paso dos minutos de tiempo me los concedan porque debido a su intervención en mi vida he tenido cinco baipases", dijo rotundo antes de seguir.

Tras felicitar a Onur Genç por su nivel de español le recordó a Torres sus propias palabras de que el actual consejo "no tiene nada que ver con la época anterior". Del Rivero le respondió con una crítica: "el forensic". El exdirectivo criticó la "mala" contratación de Garrigues que terminó con Juan Asua como imputado. El accionista de BBVA pidió la retirada del título de presidente honorífico a FG para ser otorgado a su antecesor en el cargo, Emilio Ybarra.