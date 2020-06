Just Eat Takeaway adelanta a Uber y se come a Grubhub, su rival en EEUU

El gigante europeo del reparto de comida a domicilio, Just Eat Takeaway, no ha saciado aún su hambre de crecer. La compañía angloneerlandesa acaba de adelantar a Uber por la derecha y anuncia la compra de su rival estadounidense Grubhub por 7.300 millones de dólares (6.437,25 millones de euros), en una operación que da lugar al líder mundial del sector con 2.100 millones de euros de ingresos. La compañía fundada y dirigida por Jitse Groen recibió hace poco más de un mes el visto bueno del regulador británico para la adquisición de Jus Eat.

Con esta operación, Just Eat Takeaway valora a Grubhub a 75,15 dólares por acción, lo que supone ofrecer una prima del 27% en relación al último precio de cierre de Grubhub en los 59,05 dólares. El fundador y director ejecutivo de Grubhub, Matt Maloney, será quien en adelante supervise los negocios del gigante en Norteamérica. Mientras, Groen se ha mostrado "emocionado" de poder crear el mayor negocio de reparto de comida fuera de China.

"La transacción representa la entrada de Just Eat Takeaway.com en la entrega de alimentos en línea en los Estados Unidos y se basa en el fundamento estratégico de su reciente fusión con Just Eat. Just Eat Takeaway.com y Grubhub se convertirán en la compañía de entrega de alimentos en línea más grande del mundo fuera de China, con fuertes marcas que conectan a socios de restaurantes con sus clientes en 25 países", apunta la compañía en un comunicado.

En él pone en valor cómo el grupo combinado operará en los cuatro mayores mercados para este negocio: Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos y Alemania y fortalece su posición competitiva en todos sus mercados. La unión entre Just Eat Takeaway y Grubhub "tiene fuertes posiciones de liderazgo en casi todos los países en los que está presente y se convertirá en un jugador importante en América del Norte", añade el comunicado. Just Eat Takeaway es propietaria de la canadiense SkipTheDishes. Las tres compañías atendieron aproximadamente 593 millones de pedidos en 2019 con más de 70 millones de clientes activos combinados a nivel mundial.

Uber se cae de la pugna por problemas de competencia

Otro gigante, Uber, ya había estado en conversaciones para comprar Grubhub, si bien éstas fracasaron por un tema de precio y posibles problemas regulatorios. Esta eventual fusión habría dado lugar al mayor servicio de entrega de alimentos de Estados Unidos, con una cuota de mercado del 55%.

Según asegura The New York Times, que adelantó la operación hace solo unas horas, fuentes de Uber han asegurado que la compañía continuará buscando acuerdos en el negocio de entrega de alimentos, pero que no participará en "ningún acuerdo, a ningún precio, con ningún jugador". El sector ha vivido meses de mucha agitación con procesos que han tendido hacia la concentración de este tipo de firmas. De hecho, Takeaway mantuvo una pugna con Prosus, el brazo inversor de la compañía tecnológica y de medios sudafricana Naspers, para hacerse con Just Eat y de la que finalmente salió vencedora la holandesa.

ascenso meteórico en bolsa por la covid Grubhub se dispara un 95,98% en Wall Street desde los mínimos anuales que marcó el pasado 23 de febrero.

Los títulos de la angloholandesa avanzan alrededor del 4% en lo que va de año en la bolsa de Amsterdam hasta los 85,5 euros, si bien recuperan un 37,24% desde el pasado 12 de marzo, cuando marcaron su mínimo anual en 62,3 euros a causa de la pandemia de coronavirus. Más meteórico ha sido aún el ascenso de los títulos de Grubhub en Wall Street donde se revalorzan un 95,98 desde los mínimos del pasado 23 de febrero. En ese periodo ha pasado de 30,13 dólares a los 59,05 a los que cerró el miércoles.