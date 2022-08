Pascual se une a Just Eat en su apuesta por ampliar mercado con el 'delivery'

Just Eat

Just Eat, la plataforma de reparto de comida a domicilio 'online', ha sumado fuerzas con Pascual y llega, por primera vez, a un acuerdo comercial con el grupo español de alimentación y bebidas para repartir directamente sus productos. En esta primera fase, los usuarios de Madrid podrán disfrutar a domicilio de algunos de los best sellers de las distintas marcas de la compañía, como Leche Pascual, agua Bezoya, Bifrutas, bebidas vegetales Vivesoy o café Mocay, entre otras.

Se prevé que esta colaboración se vaya extendiendo, paulatinamente, a otras regiones de España, para que los más de tres millones de usuarios de Just Eat tengan acceso a la gama de productos de Pascual, según han informado ambas partes. Esta alianza consolida un "nuevo hito" para Just Eat y Pascual, un hecho "pionero" en la historia de las dos compañías, al incluir un productor directamente en el servicio de 'delivery'.

Un portfolio que se irá ampliando, en los próximos meses, con otros productos distribuidos por el grupo como bebidas energéticas, aceites, vinagres, salsas, conservas o snacks. "Convertirnos en el primer fabricante en tener su propio espacio en Just Eat España supone un espaldarazo a nuestra apuesta por el quick commerce, que abre una nueva manera de entender el servicio a domicilio. En Pascual trabajamos continuamente para adaptarnos a las necesidades y gustos de los consumidores; así como a su manera de acceder a productos, bienes y servicios. Esta alianza entre dos líderes, que comparten valores y objetivos, nos va a permitir seguir adaptándonos a un mercado en continua evolución, ampliando nuestros horizontes de venta", ha subrayado el director general de Pascual, Javier Peña.

Gracias a este acuerdo, Just Eat sigue haciendo crecer su servicio de cesta de la compra que lanzó en marzo de 2022 y que ya cuenta con más de 680 establecimientos independientes y con 13 mercados municipales, así como las estaciones de servicio Galp. "Esta unión con Pascual, uno de los grandes fabricantes de España y marca líder en su sector, refuerza el compromiso de Just Eat por el liderazgo en la propuesta de calidad a los consumidores. Estamos convencidos del éxito de la colaboración, ofreciendo a nuestros usuarios una interesante oferta de productos procedentes del fabricante directamente, y contamos para ello con uno de los socios más reconocidos y emblemáticos del sector de la alimentación y las bebidas en España", ha resaltado, por su parte, el director general de Just Eat España, Patrik Bergareche.

Esta alianza refuerza el compromiso de Just Eat por aumentar la variedad y calidad gastronómica de su oferta. Con esta nueva incorporación, la plataforma refuerza además la tendencia de productos de desayunos, que como refleja el Gastrómetro 2021, es una de las que más han crecido este último año.

Además del servicio de cesta de la compra a domicilio, la plataforma cuenta con más de 27.000 establecimientos asociados, incluyendo a más de 90 grandes marcas de restauración, y tiene presencia en más de 2.800 municipios de España, cubriendo en la actualidad el 95% del territorio nacional.