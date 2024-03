El TJUE rechaza la petición de Amazon de menor transparencia en publicidad online. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha rechazado hoy miércoles la petición de Amazon de no tener que cumplir la ley europea que le obliga a ser transparente en los anuncios que muestra en internet, porque antepone el interés general de los ciudadanos a tener un mercado de publicidad que respete los derechos fundamentales.

El vicepresidente del TJUE ha decidido anular hoy las medidas cautelares que la justicia europea concedió en septiembre a la empresa suspendiendo de forma temporal la designación que la Comisión Europea hizo de Amazon como una gran plataforma, obligándola así a cumplir la ley de servicios digitales, y en concreto, la exigencia de explicar a quién van dirigidos los anuncios que se ven en su web y quién los paga.

El letrado consideró que no es irrelevante el argumento de Amazon de que la obligación a tener que crear un repositorio sobre sus anuncios en internet limita ilegalmente su derecho fundamental a la vida privada y a la libertad de empresa. También piensa que, si no se suspende esa obligación, la empresa puede sufrir un daño grave e irreparable antes de que el TJUE sentencie definitivamente si la designación de Amazon como una gran plataforma digital fue correcta o no.

Sin embargo, el vicepresidente del tribunal señaló que deben tenerse en cuenta todos los intereses en juego antes de conceder a Amazon las medidas cautelares que el Tribunal General de la UE aceptó en septiembre.

"Provocaría un retraso de varios años"

Y en este sentido, afirmó que suspender temporalmente la decisión de la Comisión de designar a Amazon como una gran plataforma, "provocaría un retraso, potencialmente de varios años, de los objetivos que quiere lograr el reglamento de servicios digitales, permitiendo potencialmente que persista o se desarrolle un entorno en internet que amenace los derechos fundamentales".

Así, "prevalecen los intereses que defiende la legislación europea, frente a los intereses materiales de Amazon", señaló el vicepresidente del TJUE.