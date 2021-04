La Juventus y el Manchester celebran en bolsa la creación de la Superliga europea

La Juventus de Turín y el Manchester United brindan esta mañana en bolsa con la creación de la nueva Superliga europea, una fórmula con la que doce de los clubes más poderosos del Viejo Continente pretenden dar una vuelta de tuerca a la caída de los ingresos del sector que ha traído consigo la pandemia. Esta competición, que reemplazaría a la Liga de Campeones, ha sido fundada por Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, AC Milán e Inter de Milán, junto a los primeros.

De los dos equipos que cotizan en renta variable de esa lista, el que recibe con más optimismo la posible llegada de ingresos millonarios que traería la Superliga es la 'Juve', cuyos títulos se disparan un 6% hasta los 0,82 euros en la Bolsa de Milán. Esta subida le permite recuperar niveles de principios de marzo. La Juve, 'Vecchia Signora', ha dicho adiós a cualquier posibilidad de ganar su décimo 'Scudetto' consecutivo y ve peligrar la cuarta plaza de la competición -la última que da acceso a Champions- tras haber caído este domingo contra la Atalanta (1-0) sin Cristiano Ronaldo, lesionado.

En el caso del Manchester United, sus títulos avanzan algo más del 1% hasta los 13,68 euros en Fráncfort. Sus títulos, no obstante, cotizan un 18,7% por debajo de los máximos del año que marcaron a principios de marzo en los 16,80 euros. El United se impuso 3-1 este fin de semana al Burnley -no lograba imponerse al equipo del condado de Lancashire en Old Trafford desde diciembre de 2017- , suma su quinta victoria consecutiva y se coloca ya a ocho puntos del líder Manchester City.

La crisis del coronavirus está tocando de lleno a los clubes de fútbol, haciendo mella en sus ingresos con el cierre de los estadios. En concreto, el club piamontés anunció el pasado mes de febrero que había registrado unas pérdidas de 113,7 millones de euros en el primer semestre de su ejercicio fiscal 2020/2021. El ejercicio anterior, los números rojos de la Juve alcanzaron los 50,3 millones. El equipo inglés, por su parte, despidió el ejercicio 2020 con un agujero de 23,2 millones de libras (26,79 millones de euros), con un hundimiento del 18,8% en el periodo.

Ingresos muy tocados por el coronavirus



Según el informe financiero de los principales clubes europeos publicado por Deloitte, el Fútbol Club Barcelona, que sigue siendo el club con más ingresos en el Viejo Continente, con una cifra que asciende a 715 millones de euros, es decir, prácticamente un 15% menos que el ejercicio previo a causa del golpe asestado por la crisis sanitaria. El segundo club en la lista es el Real Madrid para el que la pandemia ha supuesto un roto de 43 millones de euros -sus ingresos se redujeron hasta los 714 millones de euros- En su caso el impacto ha sido algo menor por encontrarse el club blanco en plena remodelación de su estadio, el Santiago Bernabéu. Mientras, los ingresos del Atlético de Madrid han caído por este mismo motivo en algo más de 35 millones de euros.