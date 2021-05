Un juzgado obliga a Aena a devolver 7 millones de avales de Exterior Plus

Un nuevo golpe para Aena. Además de sufrir pérdidas y bajas en sus ventas duranta la pandemia, esta vez, un juzgado ha estimado la petición de medidas cautelares contra Aena solicitadas por Exterior Plus, la compañía que gestiona la publicidad de varios aeropuertos, y obliga al gestor aeroportuario a suspender el pago de la renta mínima garantizada anual (13 millones) y a devolver 7 millones de avales. En un auto fechado el 11 de mayo, el juzgado de primera instancia nº 9 de Madrid ordena la suspensión cautelar de la liquidación y pago de la Renta Mínima Garantizada Anual (RMGA) del ejercicio 2020, que asciende a 13 millones de euros.

Asimismo, insta a Aena a reintegrar a Bankia las cantidades cobradas en ejecución de dos avales, por importe de 7 millones de euros, todo ello a instancias del despacho López Torres Abogados. La magistrada Mercedes de Mesa aclara que la pandemia de la Covid-19 y la paralización de la actividad por el estado de alarma llevó a Aena y a Exterior Plus a "pactar una modificación contractual", por lo que cabe aplicar la cláusula "rebus sic stantibus", que permite modificar un contrato ante un cambio sobrevenido y extraordinario como pudiera ser la emergencia sanitaria.

Aena y Exterior Plus suscribieron en 2019 un acuerdo para gestionar la publicidad de los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Salamanca, Valladolid, Gerona, Reus y Sabadell. El contrato incluye el pago de una cantidad fija (Renta Mínima Anual Garantizada) que sólo se aplica si la suma de las rentas variables mensuales a final de año es inferior a dicha renta, lo que el juzgado encuentra aplicable por los efectos de la pandemia.

Otro de los puntos del contrato era la entrega de dos avales como garantía del cumplimiento del acuerdo, 7 millones de euros; Aena emitió en 2020 una serie de facturas que obligaron a Exterior Plus a ejecutar dichos avales, que fueron abonados por Bankia. El juzgado explica que ello ha puesto a Exterior Plus "en una grave situación de liquidez y un grave déficit de tesorería", por lo que la ejecución de la totalidad de la Renta Mínima de 2020 "choca con las negociaciones que las partes llevaron a cabo desde marzo de 2020 a raíz de la crisis sanitaria, que no tienen reflejo alguno en las facturas que finalmente se presentan por Aena". Aena actúa como si la crisis sanitaria "no hubiera ocurrido", cuando se trata de una situación "totalmente objetiva".