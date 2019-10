Kike Sarasola tira de Aquila Capital para inaugurar su Room Mate Alba en Madrid

Ubicado el madrileño Barrio de las Letras, en la calle Huertas 16, Room Mate Alba forma parte del ambicioso plan de expansión de la compañía liderada por Kike Sarasola, que sumará 10 proyectos en los próximos 18 meses. Siguiendo el ritual para cada apertura de la firma, que prevé facturar 100 millones de euros en 2019, el pasado martes, las 80 habitaciones del hotel con el sello estilístico de Lorenzo del Castillo fueron ocupadas por sus directivos y trabajadores.

"Me costó dormirme porque estaba nervioso por hablar con el resto del equipo al día siguiente y acometer las mejoras. La mejor manera de testar un establecimiento antes de su inauguración oficial es durmiendo tu mismo y tu equipo. Somos sus primeros clientes y los más exigentes. Yo se lo digo a los hoteleros tradicionales, ¿cómo vas a vender algo si no lo has probado tú primero?", indica Sarasola con su característico tono disruptivo hacia el sector al que pertenece. "Lo llamamos 'Sleep-In'", sentencia.

Un 32 % de tiempo libre para sus 'romies'

Para él, sus 'roomies', que es como llama a sus empleados, son también sus clientes. Tal vez por eso tiene una política de Recursos Humanos tan innovadora, como cuando lanzó Be Mate al mercado habitacional. Room Mate dará a sus empleados una semana más de vacaciones y un mes extra por hijo. "Por muy poco -es el 1% de mis costes- consigues muchísimo. A lo mejor no puedo subirles un 3% el salario pero sí les puedo dar un 32% más de tiempo libre del estipulado", señala.

Kike Sarasola en Room Mate Alba, Madrid / José González

"Tengo claro que cuanto más feliz está mi equipo, más feliz están nuestros clientes. He decidido ir un paso más allá y ser pionero en tomar medidas revolucionarias que realmente apuesten por la felicidad y la confianza de todo mi equipo", asegura Sarasola, que asume que este tipo de decisiones ayudan a retener talento, pero también a atraer a un tipo de trabajadores más jóvenes y más comprometidos. Hoy, el grupo suma 35 nacionalidades.

Kike Sarasola está radiante. Room Mate Alba es el quinto hotel que la cadena abre en la ciudad de Madrid y el vigesimoséptimo a nivel mundial. Además, a finales de año la cadena inaugurará un sexto hotel en la capital, Room Mate Rex, situado en plena Gran Vía madrileña. Ubicado en uno de los edificios históricos más nobles y emblemáticos del Barrio de las Letras, Room Mate Alba ha querido conservar los elegantes vestigios de la construcción, original del siglo XVII, como su fachada, la escalera o el zaguán. En este barrio, la compañía ya cuenta con el hotel Room Mate Alicia, diseñado por Pascua Ortega e inaugurado en el año 2006.

Habitación de Room Mate Alba en Madrid. / R.M.

Siguiendo el 'late motiv' de Room Mate Hotels donde "la mejor forma de viajar es visitando amigos", la cadena presenta a Alba como una joven bailarina de ballet clásico sofisticada, elegante y dulce. "Es una musa capaz de inspirar a cualquiera. Vive en Las Letras, donde la cultura y el arte emanan de todas sus calles. Todos la conocen en el barrio porque no pasa desapercibida", explica.

En esta nueva aventura hotelera su casero es el fondo alemán Aquila Capital. "Nos vinieron a buscar ellos y no puedo estar más contento con la operación. En el nuevo hotel Rex de Gran Vía trabajaremos con Axa". Trabajar con fondos, en una compañía que no tiene ningún hotel en propiedad, se está convirtiendo en una constante. "Estamos trabajando muy cómodamente no solo con Aquila Capital, con Caboel, Axa Real Estate, Hotel Investment Partners (HIP), la plataforma hotelera de Blackstone, y Prelios Italia. Y no son relaciones esporádicas. Lo nuestro son matrimonios".

Los fondos, compañeros fieles de viaje

Con Blackstone abrió la línea de playa en Magaluf, Mallorca, una zona que quiere renovar y mejorar "como han hecho los Matutes con Ushuaïa en Ibiza". Llegaron la pasada primavera a un acuerdo de gestión del Pax Barracuda, complejo formado por dos hoteles, Calviá Dreams y Barracuda, que se transformarán en un único establecimiento. Para llevar a cabo esta metamorfosis, HIP invertirá 23 millones en la completa renovación y reposicionamiento de este activo, que Room Mate prevé rebautizar con el nombre de alguna persona, como es tradición en la cadena. "Me gustan los retos, me gusta Mallorca y contribuir a dar una vuelta a nuestros destinos maduros. Apostamos fuertemente por la zona de Magaluf, como ya han hecho otras grandes cadenas como la familia Escarrer de Meliá, de quien siempre hay que aprender".

¿Proyectos futuros con Blackstone? "Muchos y no solo en destinos maduros. Apostaremos por las playas y por destinos urbanos nuevos. Los fondos son para nosotros unos excelentes compañeros de viaje para establecer relaciones a largo plazo. Comparto con Alejandro Hernández-Puértolas, CEO de HIP y de Hispania Activos Inmobiliarios, su visión del negocio. Somo ambos de la nueva escuela. Si me preguntas qué significa te diré que no somos de la vieja". Y se ríe. "Mientras esté en esto ni hablaré de éxito ni de tomar caminos aburridos".

De Mónaco a Venecia pasando por Marbella

Sarasola tiene muchos destinos soñados entre sus futuros hoteles. Destinos que no deja de visitar y en los que baraja oportunidades. Hablamos de Marbella (Puerto Banús), de Mónaco, Oporto, México, París y Estambul. Aunque sus dos países mimados para sus próximas aperturas son México e Italia, donde también se implementará Be Mate. "Hablamos de México D.F., Venecia, Torino y Pisa", recalca. Detalla que no quiere dejar de crecer en ciudades como Barcelona, por las que siempre ha apostado. "Nos hemos recuperado del año pasado con éxito y esperamos que todo esto que está pasando esta semana no destruya lo que está cimentado".

Sarasola no puede evitar un segundo tirón de orejas al sector. Sale en la conversación al hablar de la apertura en Las Palmas, la primera en Canarias. "A nosotros la caída de Thomas Cook no nos ha afectado. La moraleja para el sector debería ser que no hay que colocar todo en un solo canal. Esto nos debe poner en alerta de la situación económica que viene y la creciente competencia de los países de la otra orilla del Mediterráneo. Solo pasarán los que estén innovando y apostando por nuevos modelos", vaticina.

Be Mate y el éxito

Y es el momento de hablar de Be Mate, su joya que no deja de darles alegría y que les supuso el reconocimiento internacional. De hecho prevé abrir 10 nuevos edificios integrales de apartamentos en los próximos 18 meses en Madrid, Barcelona y Ciudad de México, entre otras ciudades. Y la fórmula va encontrado sus matices. El pasado mayo abrió una nueva línea de negocio centrada en el cliente corporativo y su primer exponente, Be Mate MAD MT7, el segundo edificio de apartamentos que gestiona de manera íntegra en Madrid.

Toca visita a las habitaciones de Room Mate Alba. Un establecimiento que se inspira en el estilo turco, chino, indio y árabe. Siguiendo, según nos explican, unos dictados muy castizos, los del Palacio Real de Madrid donde Alfonso Xll decora el salón de caballeros (el lugar donde se reunían después de cenar para fumar y hablar de política) en estilo japonés, con paneleados de madera y lacas a la manera oriental. Sarasola conoce al dedillo cada rincón del hotel. "¿Mi fórmula de éxito? Esa palabra la utilizaré cuando esté retirado y yo todavía estoy jugando".