Kike Sarasola (Room Mate) factura más de 100 millones, 23 % más que en 2018

Room Mate Group, la marca visionaria del empresario Kike Sarasola compuesta por Room Mate Hotels y Be Mate Apartments, ha cerrado el mejor año de su historia con una facturación de de 107,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 23% con respecto al año anterior. En 2019, Room Mate Hotels ya tiene 26 hoteles operando en 7 países y el EBITDA de la compañía ha aumentado hasta los 5,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 55% con respecto al 2018.

Lo detalla con una sonrisa Víctor Manuel Fernández, CEO de Room Mate Group, desde la nueva sede corporativa de la compañía, un impresionante edificio, un palacete madrileño de más de 2.900 m2 del siglo XVIII, en número 10 de la calle la Palma."Durante los próximos 18 meses, Room Mate Hotels abrirá 10 hoteles en ciudades españolas como Madrid, Málaga, San Sebastián y Las Palmas así como en destinos extranjeros como Roma y Paris", explica y aclara que una de las primeras será el hotel que está en el número 43 de Gran Vía, lo que les sitúa en las principales arterias de la capital.

Saben que uno de sus secretos ha sido la internalización de la marca y no les asustan los datos del reciente informe de Colliers donde se detalla que la caída en inversión hotelera en España con respecto al año anterior supera el 45%. "Nuestra apuesta por España es fortísima pero nunca hemos olvidado los destinos internaciones. La dependencia es solo del 15%. En Italia cada vez cogemos más fuerza y nuestra reputación allí es excelente. Nuestro hotel Julia es ya todo un icono en Milán, algo brutal en una ciudad con más de 500 establecimientos", incide y añade lo positivo que es para Madrid que el TS anulase a principios de año la orden para evitar convertir edificios residenciales en hoteles de la anterior regidora municipal.

"Room Mate Group continúa con su ambicioso plan de expansión con la apertura de 10 hoteles ya firmados y 16 edificios de apartamentos. Tenemos previsto alcanzar 120 millones de euros de facturación y Be Mate 10 millones de euros, en el próximo ejercicio. Además, la compañía está en negociaciones avanzadas para cerrar otros 10 proyectos, por lo que duplicaría su tamaño, pasando de las más de 1.900 habitaciones actuales a más de 4.700 en tres años", aclara el directivo desde este lugar donde aún se está ultimando la decoración.

El mejor casero: un fondo de inversión

Un espacio que será algo más que unas oficinas ya que estarán abiertas al público. En este palacete antigua fábrica de velas de Carlos III tendrán lugar distintos tipos de eventos como conferencias, eventos de networking, emisión de documentales y películas. El inmueble está alquilado al Grupo Royal Metropolitan. Una filosofía (la del arrendamiento) que siguen en todas y cada una sus apuestas hoteleras.

También mantienen su apuesta por los fondos de inversión como compañeros de viaje. "Lo complejo con ellos es hacer la primera operación, con todos los que hemos empezado a trabajar esperamos seguir haciéndolo", explica aludiendo a su alianza con HIP, que lanzó la novedosa línea de playa que pretende relanzar Megaluf en Mallorca.

Estadounidense, el cliente estrella

La ocupación en los hoteles se sitúa en un 85% y aumenta el precio medio: el ADR hasta los 144,24 euros y el RevPar hasta los 122,97 euros. Por último, el GOP de los hoteles alcanza los 44 millones de euros, frente a los 36 millones de 2018, lo que supone un crecimiento del 21%.

Además, la compañía ha incrementado en un 15% su venta directa, que alcanza el 35% y se consolida como una de las cadenas hoteleras urbanas mejor valoradas por los usuarios, con un 91,4% según ReviewPro (fuente oficial de reputación hotelera). Las principales nacionalidades que se alojan en Room Mate Hotels son estadounidenses con un 14,25%, españoles con un 11,16% y británicos con un 8,49%.

Año récord para Be Mate

Este año ha sido el mejor de la historia de Be Mate, con la apertura de 7 edificios de apartamentos, un 70% de ocupación y más de 51.500 noches de hotel vendidas. Be Mate, la solución habitacional más innovadora de Sarasola y la que le dio fama internacional, ya cuenta con 12o empleados, que también se han trasladado a una de las plantas de Palma 10, en Madrid.

Be Mate ha alcanzado un 93,1% de reputación online, según ReviewPro, situándose entre las opciones mejor valoradas por los usuarios. Como curiosidad, a día de hoy, el edificio Be Mate Plaza de España es nº1 en TripAdvisor. La división de apartamentos de Room Mate Group, que ha facturado 5,8 millones de euros, lo que supone un incremento del 35%. En 2019, Be Mate ha abierto 7 edificios de apartamentos: tres en Madrid, uno en Barcelona, uno en Milán y dos en Ciudad de México.

Be Mate está inmerso en un importante plan de expansión con la apertura de 16 nuevos edificios en los próximos 18 meses en países como México (Ciudad de México), Italia (Venecia, Roma y Nápoles) y España (Madrid, Málaga, Granada y Menorca). Con todo ello, la compañía tiene una previsión de facturación de 10 millones de euros en 2020.