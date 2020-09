Kodak se dispara un 50% en bolsa tras resolver la sospecha de 'insider trading'

Eastman Kodak ha publicado un informe independiente que despeja las dudas sobre su gestión después de que se le acusara de recibir información privilegiada en julio cuando el Gobierno que preside Donald Trump le otorgó un préstamo de 765 millones de dólares "para apoyar el lanzamiento de productos farmacéuticos" en la lucha contra la Covid-19.

Esta transacción provocó que los títulos de la compañía se dispararan hasta los 60 dólares hace dos meses y la empresa llegó a valer 4500 millones de dólares para después desplomarse cuando se conoció la noticia sobre la investigación de la Comisión de Bolsa y Valores el 4 de agosto, una semana después de conocerse la noticia del préstamo.

Sin embargo, esta tarde, tras hacerse público el informe llevado a cabo por el bufete de abogados Akin Gump Strauss Hauer Feld LLP, que niega cualquier actuación ilegal, Kodak ha vuelto a crecer un 50%, hasta situarse en 9,44 dólares por acción frente a los 6,22 con los que cerró el martes. A media tarde, los títulos de la empresa con sede en Nueva York se sitúan en torno a los 8,48 dólares, un 35,8% arriba.

En la revisión, el comité designado aseguró que la compañía no violó ninguna ley relacionada con la divulgación del préstamo y culpó de los problemas de divulgación a un empleado subalterno que fue quien pudo modificar el aviso a los medios para que pareciera que la información no estaba embargada, según ha adelantado 'The Wall Street Journal'.

El presidente ejecutivo de Kodak, Jim Continenza, ha señalado estar "satisfecho" con la revisión y ha asegurado que la empresa "fortalecerá sus prácticas, políticas y procedimientos" de cara al futuro.

Kodak Pharmaceuticals

El acuerdo entre el antiguo gigante de la fotografía y Trump se llevó a cabo gracias a la Ley de Producción de Defensa, una normativa de la Guerra Fría que se activó a finales de marzo y le confiere "poderes de guerra" al Gobierno para acelerar la producción nacional de suministros médicos para dar batalla al coronavirus.

Así, Kodak Pharmaceuticals producirá activos "que son componentes básicos de muchos medicamentos", un acuerdo que el presidente de los Estados Unidos ha calificado como "uno de los más importantes en la historia de la industria farmacéutica".