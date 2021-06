L'Oréal, condenada a pagar 370.000€ por 'espiar' centros de belleza de Guinot

La compañía francesa de cosméticos y belleza L'Oréal ha sido condenada en el Tribunal de Comercio de París por espiar entre 2014 y 2015 al grupo Guinot, líder en institutos de belleza en el país vecino. La demanda fue interpuesta a finales de 2016, siendo admitida en 2017, momento en el que comenzó la batalla ante la Justicia entre las dos grandes del mercado 'beauty'. Cuatro años después, el pasado 15 de junio, un juez ha decidido que el grupo internacional capitaneado por Nicolas Hieronimus debe pagar 370.000 euros por daños, a pesar de que la cuantía reclamada por el CEO de Guinot, Jean-Daniel Mondin, ascendía a 13,5 millones.

El Tribunal galo ha determinado en su sentencia que L'Oréal se ha "apropiado" de "elementos del know-how de Guinot" usando "medios desleales para apropiarse de información de un competidor directo". Este 'espionaje' se llevó a cabo en más de una ocasión entre 2014 y principios de 2015, cuando 'investigadores' visitaron centros de Guinot para obtener detalles confidenciales sobre su oferta y habilidades para captar clientes.

No obstante, el diario francés Le Figaro señala que el Tribunal ha considerado que el impacto de las irregularidades de L'Oréal fueron "menos graves" de lo que se pensaba, si bien sí que limitó la capacidad de la empresa demandante para expandirse y adquirir un desarrollo internacional.

El 2012, L'Oréal hizo una oferta de compra a Guinot; sin embargo, la transacción no obtuvo 'luz verde' y se paralizó, hasta que en septiembre de 2013 fue retirada. Ya en 2014, intentó conseguir el 'know how' de la firma de Mondin, quien en declaraciones a 'Opinion Internationale' ha asegurado: "No estoy culpando a L'Oréal. ¡Es la evidencia!".

L'Oréal ha negado las acusaciones, calificándolas de "totalmente calumniosas, falsas y difamatorias" y, a pesar de la decisión del Tribunal Comercial de Paris, la 'guerra de las cosméticas' podría no haber terminado, ya que la compañía de 'Porque tú lo vales' no ha descartado apelar el fallo.