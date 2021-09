La banca cooperativa sigue arañando cuota de mercado al resto del sector

Las cooperativas de crédito continúan incrementando año tras año su cuota de mercado, tanto en crédito como en depósitos, una tendencia que no se ha visto alterada por la pandemia del coronavirus. Al cierre del primer trimestre, la banca cooperativa tenía una cuota de mercado del 8,27% en crédito y del 9,6% en depósitos, lo que supone un aumento de 1,18 puntos en crédito y de 1,13 puntos en depósitos desde finales de 2016, según los datos de la patronal UNACC facilitados a Europa Press. Además, desde finales de 2019 (prepandemia) hasta el pasado mes de marzo, la cuota de mercado en crédito del sector de banca cooperativa creció en 0,13 puntos, mientras que la de depósitos lo hizo en 0,39 puntos.

En los últimos años, las cooperativas de crédito han ido ganando cuota de mercado ininterrumpidamente, en detrimento de los bancos y las cajas de ahorro. El sector se estaría viendo beneficiado de la intensa reestructuración de oficinas y plantilla que está atravesando la banca, en el que la banca cooperativa está participando en mucha menor medida. En la última asamblea general de la patronal, el presidente de UNACC, Manuel Ruiz Escudero, señaló que la permanencia en localidades en las que otra parte del sector bancario ha dejado de prestar actividad ha supuesto una oportunidad para demostrar el valor del modelo de negocio de las cooperativas de crédito, un sector que además continuó creando empleo.

Solo desde la irrupción del coronavirus, los bancos han pactado la salida de 15.700 empleados, a los que se sumarán los próximos ajustes en Banco Sabadell, que por el momento ha propuesto la salida de 1.900 trabajadores, y los de Unicaja, que todavía no ha concretado su plan de ajuste tras la absorción de Liberbank. Por el contrario, las cooperativas de crédito asociadas a UNACC (no incluye a Cajamar, que forma parte del sector pero no pertenece a esta patronal) incluso incrementaron su plantilla un 0,6% en 2020, hasta 12.166 empleados, y solo cerraron tres oficinas, manteniendo abiertas 3.230 oficinas.

Esto es especialmente relevante en los territorios con poca densidad de población, donde en ocasiones las cooperativas de crédito son las únicas entidades financieras presentes, especialmente en aquellos municipios de menos de 5.000 habitantes, en los que se ubican más del 45% de las oficinas de las oficinas de las entidades asociadas a UNACC.

Todo ello explicaría que las cooperativas de crédito hayan seguido ganando cuota, también durante la pandemia del coronavirus, especialmente en depósitos, en un contexto en el que las familias y las empresas españolas han incrementado sustancialmente su ahorro, ante el escenario de incertidumbre y debido a las restricciones destinadas a la contención de los contagios.