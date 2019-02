La banca, sobre su mala imagen: “Es el problema existencial más importante”

La Asociación Española de Banca (AEB) es consciente de que la banca no atraviesa su mejor momento y así lo reconoce su presidente, José María Roldán, que insta al sector a mejorar su mala imagen y a elevar su rentabilidad vía ahorro de costes para garantizar la viabilidad de las entidades en el largo plazo.

“Es el problema existencial más importante al que nos enfrentamos”, ha reconocido Roldán sobre la mala imagen de la banca justo en un momento en el que la reputación de las entidades se ha visto claramente perjudicada por la polémica del Tribunal Supremo con el impuesto de la hipoteca y el escándalo de las presuntas escuchas telefónicas realizadas por el excomisario José Manuel Villarejo, ahora en prisión preventiva, a instancias de BBVA.

“Esto es muy preocupante porque si un sector de actividad, por muy vital que sea, no es capaz de transmitir a la sociedad que es necesario para su bienestar no puede pervivir en el largo plazo, lo que provocará que la sociedad sufra en su conjunto”, ha asegurado el responsable de la patronal bancaria durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.

Así, respecto al escándalo de Villarejo, Roldán ha indicado que puede afectar tanto a la imagen de BBVA como a la del conjunto del sector financiero, aunque ha incidido en que los hechos no han sido “constatados”. Por ello, ha instado al banco a concluir con la “máxima celeridad posible” la investigación interna que puso en marcha para esclarecer la situación. Hasta entonces ha pedido “prudencia” y no prejuzgar los hechos.

"Es lamentable tener que insistir a estas alturas en algo conocido por todos como el hecho de que los operadores financieros están detrás de todas las decisiones económicas importantes de nuestras vidas", ha apuntado el presidente de la AEB, que lamenta que "pagan justos por pecadores" cuando se juzgan prácticas pasadas bajo unos estándares éticos mucho más recientes.

Para mejorar su deprimida rentabilidad, Roldán ha pedido a los bancos “perseverar” en vías de ahorro de costes, ya que el sector no puede esperar a una subida de los tipos de interés para incrementar sus ganancias y cubrir el coste de capital. Además, en calidad de portavoz del sector, ha rechazado cualquier tipo de gravamen específico para la banca. “Un sector que representa el 3% de la economia no puede mejorar por sí solo el problema de las pensiones”, ha dicho.

"Toda Europa está pendiente de los costes de la resolución de Popular"

Cuestionado por la factura legal que deberá afrontar Santander por la compra de Banco Popular, el presidente de la patronal ha pronunciado en público una de las mayores preocupaciones del sector financiero y ha solicitado "seguridad jurídica" para los compradores de una entidad en resolución, pues, sin ella, ha advertido de que nadie se volverá a hacer cargo de una entidad en problemas.

"Me preocupa enormemente que no haya seguridad jurídica para el banco que adquiere una entidad en resolución porque toda Europa está mirando lo que ocurre en este caso. Si no hay certidumbre sobre los costes de una operación nadie se va a poder hacer cargo de una entidad en resolución. Creo que es fundamental que demos certidumbre a los bancos que se hacer cargo de un problema", ha indicado Roldán.