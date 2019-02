Maria Hatzistefanis, la blogger de belleza que levantó un imperio de 90 millones

Cada vez son más las empresas surgidas de las redes sociales o que las utilizan para su promoción. Maria Hatzistefanis fue pionera en esta comunicación digital con sus dos marcas de productos de belleza aunque no se lo debe todo a Instagram. Comenzó hace casi 20 años, ha ido adaptándose a las nuevas situaciones y, en la actualidad, su 'imperio' dedicado a la moda y la belleza asciende a 90 millones.

En 1999 Maria Hatzistefanis acababa de ser despedida de su trabajo en un banco de inversión. Llevaba años frustrada con sus obligaciones por lo que decidió aprovechar ese momento para dedicarse a una de sus pasiones, la belleza. Así, fundó su primera empresa, una marca de productos de belleza dedicados a problemas específicos de la piel. En ese momento no tenía ni idea de cómo crear o llevar un negocio, pero confiaba en su idea empresarial y con 28.000 dólares que tenía ahorrados comenzó a trabajar en su marca.

Durante un año estuvo investigando y familiarizándose con el sector. Asistió a ferias de belleza para conocer más sobre la industria, sobre laboratorios y sobre posibles proveedores con los que establecer contacto. "Fui a probablemente cinco o seis en toda Europa en cuestión de meses", explicó Hatzistefanis a Entrepreneur. Tras su primer año, consiguió que una tienda le reservara un pequeño espacio a sus productos durante 6 meses, pero condicionado a que durante ese período se vendiera todo el producto.

El negocio comenzó a funcionar poco a poco, al principio Hatzistefanis se encargaba sola de todo el proyecto, incluido el contacto con los distribuidores, por lo que decidió contratar a una persona encargada de las ventas. Casi 10 años después decidió lanzar su segunda marca, también vinculada a la belleza, pero esta vez dirigida a un público más joven y con menor presupuesto.

Ambas marcas funcionaban bien, pero consiguieron un gran 'empujón' cuando las hermanas Kardashian publicaron uno de sus productos en sus redes. Entonces los productos de Hatzistefanis comenzaron a incrementar su popularidad, al mismo tiempo que subían sus seguidores en Instagram. En la actualidad supera el millón de seguidores en Instagram y en Youtube tiene más de 27.000 suscriptores.

María Hatzistefanis es consciente de la importancia que tienen las redes en la actualidad, "la lección más importante cuando se trata de las redes sociales es participar, si solo publicas imágenes y te quedas en silencio, tu cuenta nunca crecerá", asegura en Forbes. Por ello apostó por una de las 'influencers' con más repercusión en Instagram, en 2016 Kylie Jenner fue imagen de su marca. Tras esto, numerosas famosas, como Olivia Palermo, Adriana Lima o Penélope Cruz, usas sus productos.

Si no tiene suficiente trabajo con sus dos marcas, Hatzistefanis participa en diversos programas de televisión y colabora con el British Fashion Council, una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo promover el interés de la industria de la moda británica y sus empresas de diseño. Su última aventura ha sido la publicación del libro 'How to Be An Overnight Success' (Cómo conseguir el éxito de la noche a la mañana'), en el que explica su carrera hasta la fecha.