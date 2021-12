La bodeguera más joven de España: "Sé diferenciar un vino bueno de uno malo"

El día en el que cumplió 16 años, su padre, Máximo, le dio de alta en la Seguridad Social como a cualquier otro trabajador de la bodega Divina Proporción (Toro, Zamora); hasta entonces, Lucía San José paseaba o correteaba entre viñas centenarias, jugaba alrededor de inmensas barricas de madera, aprendía en silencio, escuchando y viendo todo cuanto sucedía en el negocio familiar. Hoy, Lucía tiene 17 años, estudia segundo de Bachillerato de Sociales y con su 'pasado' puede ser considerada, sin duda, como una de las bodegueras más jóvenes de España. "En la zona [Castilla y León] yo no conozco a nadie que esté metido de lleno en una bodega. Yo tenía seis años cuando la nuestra empezó a funcionar; llevo en ella desde siempre, toda la vida, me he criado allí con mis padres", dice a La Información.

Para corroborar su dedicación, nos habla de su 'primer hijo', 'Platón', un vino de uva cien por cien Tinta de Toro, solo presente en la Denominación de Origen de Toro, de gran potencia, que ha pasado 20 meses en barrica de roble y embotellado en agosto. El caldo con nombre de filósofo griego nace en 25 hectáreas de viñedos históricos de la localidad zamorana propiedad de los San José -más la compra de la uva procedente de otras 70 hectáreas de la misma tipología- y ha salido a los mercados con el impulso de Lucía. "Con 'Platón' me he sentido ya bodeguera porque he visto todo el proceso: elegir la uva, la barrica, la etiqueta... Ha sido una suerte ver de cerca a 'Platón' y vincular la Filosofía y el vino; el resultado está siendo un éxito".

La comarca en la que se engloba la Denominación de Origen Toro abarca un total de 17 términos municipales del sureste de la provincia de Zamora y el suroeste de la de Valladolid, regados por el río Duero. En conjunto, Castilla y León es un punto gastronómico y de enoturismo clave de la geografía en el que se asientan las D.O. de Ribera del Duero, Cigales, Rueda, Toro, Bierzo, Arlanza, Arribes, Tierras de León y Tierras del Vino de Zamora, además las denominaciones de vinos de calidad de Sierra de Salamanca, Valtiendas y Valles de Benavente. A todas ellas se suma la Indicación Geográfica Protegida de Vinos de la Tierra de Castilla y León.

Lucía habla como cualquier joven de su edad -"Mi padre me paga un poquillo para motivarme"- y trata de visualizar su futuro: "Siempre he pensado en estudiar Enología porque me interesa mucho. También idiomas, pues son muy necesarios para relacionarse con todo el mundo y el vino está en todo el mundo. Ahora mismo estamos llegando a Rusia... tengo que saber idiomas". A Lucía también le ronda la cabeza la idea del Periodismo, un veneno que ha visto correr también por las venas de su familia.

Lucía, sobre las barricas de 'Platón'. C.S.J.

La tierra no diferencia por edades: "En la bodega hago de todo: vendimiar, embotellar, preparar catas con mis padres y mi hermano, siempre hay algo que hacer... Participo en todos los procesos, siempre con mis padres, hablando en las comidas y en las cenas... Al final, soy una trabajadora más". Le pido que muestre sus manos en busca de señales de trabajo en el campo: "Ahora mismo están bien, pero si me llegas a pillar en vendimia igual sí que tendría alguna herida. Cuando se embotella también sufren. En este momento estamos con la venta de Navidad y están un poquito más cuidadas, pero no son las manos perfectas", dice riendo.

Mientras sus compañeros de clase piensan en Administración de Empresas, Económicas o Derecho, Lucía San José tiene su propio sueño: "Mi padre me ha dicho que me va a enseñar todo lo relacionado con la Enología, ya lo hace ahora mismo, día a día me cuenta y veo todo lo que hace: como mejor se aprende es viendo. Mi madre se dedica a la administración y me puede ayudar mucho en eso. Tengo mucha gente de la que aprender".

Para esta joven de Toro, la huella de sus padres ha marcado su camino. Incluso al ver la ilusión con la que ellos trabajan cada día: "Este mundo del vino es muy bonito y mis padres son un ejemplo de que se disfruta mucho en él, es una cultura vinculada a la naturaleza. Quiero dedicarme a esto". Hoy, dedica las vacaciones, los fines de semana y las tardes que puede a estar en la bodega -que tiene una zona de enoturismo para 300 personas-; también parte de la temporada de vendimia, ya que en esos momentos el curso todavía está arrancando. "Cuando llegan los exámenes, desaparezco".

El vino de Toro ha abierto las puertas de los cinco continentes, llegando a China, a Estados Unidos o Rusia, que es un país complicado en el que entrar comercialmente. Al 'Platón' de Divina Proporción se suman 'Abracadabra', 'Madremía', '24 mozas' y 'Loquillo', de la misma bodega, que ha incorporado en la última vendimia por primera vez la variedad de uva Malvasía de Toro, con la que saldrá la próxima marca de los San José.

Lucía empieza en los próximos días las vacaciones de Navidad, lo que le permitirá pasar más tiempo en la bodega... y aprender. "Hoy ya sé diferenciar un vino bueno de uno malo; el paladar se hace, solo probando, porque no estoy en edad de beberlo".