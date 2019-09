La brecha de género impide recaudar 5.000 millones anuales en impuestos

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, ha asegurado este martes que la brecha de género que ha mantenido a las mujeres apartadas de los puestos de dirección en las empresas impide la recaudación de unos 5.000 millones de euros anuales en impuestos. Durante su intervención en la I Jornada Mujer y Liderazgo, organizada por la firma 50&50 en la sede de la CEOE, Huertas ha añadido que si hubieran funcionado las cuotas en el siglo pasado, los ingresos de las mujeres serían unos 26.000 millones de euros superiores a los actuales, lo que equivale a dos puntos del PIB.

El directivo ha reconocido que en el pasado, muchas empresas (Mapfre entre ellas) han rechazado las cuotas, que entre otras cosas equilibrarían al 50% la presencia de hombres y mujeres en puestos de responsabilidad, al considerar que "el talento prevalece con independencia de ellas", pero se han dado cuenta de que "no es así". Según la experiencia de Huertas al frente de Mapfre, "por mucho que nos esforcemos no conseguiremos la igualdad real sin algún mecanismo que la acelere", por lo que ahora considera que "no hay otro camino" si lo que se quiere es lograr inclusión y equiparación real en las empresas.

Al hablar de inclusión, Huertas no solo se refiere a las mujeres, sino también a otros colectivos como los mayores, ya que hoy en día la gente no solo vive más tiempo sino que lo hace en mejores condiciones, por lo que pueden trabajar más años y aportar más a las empresas y a la sociedad. Y esto sería una solución para una economía tan envejecida como la española, que es "la segunda más envejecida del mundo", ha dicho.

Garamendi: el 50% del equipo directivo de la CEOE son mujeres

El presidente de la patronal ha asegurado que uno de sus objetivos cuando asumió el mando de la CEOE fue trabajar en pro de la igualdad entre hombres y mujeres y ha asegurado que actualmente las mujeres representan el 30% del directorio de la CEOE, el 60% de los jefes de área y el 68% de la plantilla.

Mientras, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado que el equipo directivo de la patronal está ya integrado en un 50% por mujeres y ha asegurado que cada una de las mujeres al mando de un área están ahí porque "son las mejores". "Hace años, en esta casa no había ni brecha salarial ni desigualdad porque directamente no había ni una mujer", y si ahora existe ese debate es porque cada día hay más mujeres incorporadas a la CEOE, ha destacado Garamendi en la inauguración de estas jornadas sobre mujeres y liderazgo organizadas por 5050gl.