La caída de la libra le cuesta a IAG 115 millones de euros, un 5% de su beneficio

El grupo IAG (formado por British Airways, Iberia, Vueling y Aer Lingus) ha presentado sus resultados hasta septiembre. Las cuentas han sido positiva ya que el holding de aerolíneas ha logrado un beneficio neto de 1.567 millones de euros hasta septiembre, un 5,6% más y el beneficio de las operaciones (después de partidas excepcionales) entre enero y septiembre ha sido de 2.159 millones, lo que supone una mejora del 11,2%.



Los resultados son positivos gracias al descenso del precio medio del crudo después de coberturas pero podrían haber sido mucho mejores.

La caída de la libra está pesando a la compañía. En concreto, y cito textualmente de la compañía "los resultados de IAG se ven afectados por los tipos de cambio que se emplean para convertir los resultados financieros de British Airways y Avios desde la libra esterlina a la moneda de presentación de la información financiera del Grupo, el euro. En el periodo de nueve meses, el impacto neto de los tipos de cambio sobre el beneficio de las operaciones fue desfavorable en 115 millones de euros, con un descenso de los ingresos de 974 millones de euros y un descenso de los costes de 859 millones de euros".



Es decir, esos 115 millones de impacto de la libra sobre el beneficio de las operaciones aminoran el beneficio de la aerolínea en un 5%, aunque no le impiden que logre más beneficio que hace un año.



Además, los resultados presentados por IAG parecen no gustar al mercado. Las acciones de la aerolínea están sufriendo un castigo del 4,5% en bolsa y su precio se sitúa en los 7,20 euros.



La debilidad de la libra supone un fuerte peaje para la aerolínea. El euro se ha apreciado un 4,24% respecto a la libra esterlina en lo que llevamos de año. El euro se intercambia por 0,8884 libras cuando a comienzos de 2017 era por 0,8523 libras.



El peaje, de todos modos, no es nuevo para la aerolínea. Sólo el año pasado, su consejero delegado, Willie Walsh, cifraba en 460 millones de euros el impacto de la devaluación de la libra.



Por tanto, el Brexit está teniendo sus consecuencias en IAG por el castigo de la moneda británica. Por tanto, la compañía debe estar atenta a que se conozcan más avances acerca de la salida de Reino Unido de la Unión Europea.



Además, la caída de la libra podría no tener freno. Algunos analistas pronostican que el par euro-libra alcanzaría la paridad, es decir, se intercambiaría una libra por un euro. Un castigo que también se vive respecto al dolar estadounidense, ya que el dólar se aprecia un 6% durante este 2017 y se intercambia en 1,30 dólares por libra. Descensos que se agudizarían si Reino Unido y Bruselas no llegan a un acuerdo.