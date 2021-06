La CNMC aprueba la fusión de Unicaja y Liberbank, aunque le preocupa Cáceres

Unicaja Banco y Liberbank ya pueden ir de la mano a tocar a la puerta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Ambas entidades acaban de recibir la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la creación del quinto grupo financiero español por activos y depósitos. Eso sí, al igual que ocurrió con la operación de consolidación de CaixaBank y Bankia, tendrán que cumplir una serie de compromisos con los que 'parchear' los problemas de concentración localizados, que sobre todo se han detectado en la provincia de Cáceres.

La dirección de competencia ha llevado a cabo sus comprobaciones necesarias y sus conclusiones fueron elevadas al consejo del organismo este mismo martes, el cual finalmente ha dado luz verde a la fusión. Ahora será la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quien debe dar la última palabra. Una vez logrado su apoyo, los bancos podrán realizar los trámites burocráticos que concluirán con el canje de acciones y la inscripción del grupo resultante en el registro mercantil. Está previsto que estos últimos flecos no se retrasen más allá del próximo mes de julio.

La CNMC ha detectado que la operación sí que supone una amenaza para la competencia efectiva en el mercado de sucursales a nivel provincial, en concreto en la provincia de Cáceres. Debido a los altos índices de concentración que se alcanzaban en esta zona, ha llevado a cabo un análisis local identificando los códigos postales (CCPP) donde ambas entidades solapan sus actividades en oficinas. Además, ha realizado un exhaustivo análisis de cuotas de mercado y número de competidores existentes en los entornos locales más afectados, tomando como consideración un eje de isócronas de 1,5 kilómetros de distancia desde las sucursales de la entidad fusionada.

A partir de 18 códigos en los que se produce solapamiento de las partes en sucursales dentro de Cáceres, Competencia ha identificado que en 3 de ellos tras la fusión solo quedará la nueva entidad y un único competidor. Aunque no quedará en situación de monopolio, tras comparar productos y condiciones ofrecidos por ambas entidades, la Comisión ha concluido que podrían existir riesgos para los clientes, tales como el aumento de comisiones o de empeoramiento de las condiciones para los actuales clientes de Liberbank en determinados productos.

Al contrario, el organismo presidido por Cani Fernández ha determinado que esta fusión no supondrá una amenaza para la competencia efectiva en este mercado a nivel nacional porque las cuotas resultantes no son relevantes, la adición (cuota de mercado que añade Liberbank a la nueva entidad) es reducida y existen competidores importantes. Como es habitual y también ocurrió en la creación de la 'nueva CaixaBank', las entidades se responsabilizarán de evitar la exclusión financiera en las localidades donde solo quede una sucursal tras decidir cuáles son redundantes, en la cual no podrán bajar las persianas durante al menos un periodo de tiempo.

La menor dimensión de esta operación ha permitido a la CNMC realizar sus trabajos en apenas dos meses. Aunque se ha utilizado un patrón de análisis similar al de CaixaBank y Bankia, prestando atención a determinados grupos de consumidores y áreas geográficas, se ha podido evitar que el proceso se alargue tanto como ocurrió con esos dos bancos. En ese caso, el expediente se abrió el 24 de noviembre de 2020 y no fue hasta el 23 de marzo de este año cuando dio vía libre a la creación del primer grupo bancario en España en términos de activos.