La CNMC pide limitar portabilidades por el Covid: 50 diarias en la telefonía fija

El regulador entra en escena. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha elaborado un informe de oficio y con carácter de urgencia en el que pide expresamente límites en número para las portabilidades fijas y móviles durante el estado de alarma, con el objetivo de reducir al mínimo la actividad comercial. El organismo plantea un máximo de 50 cambios en el teléfono fijo por cada operador.

No ha sido la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones la que ha puesto el techo. Es la CNMC que en un informe de oficio recién presentado lo establece. Y lo hace advirtiendo algo: los datos que los operadores facilitan a las plataformas de portabilidad centralizadas "no incluyen información que permita distinguir si es necesario el desplazamiento del cliente o del técnico al domicilio del cliente". Es decir, no hay manera de saberlo, por lo que se antoja necesario establecer límites para evitar abusos.

La portabilidad fija es la clave. Y lo es, básicamente, porque el grueso de la base de clientes españoles son convergentes (en torno al 80%, según los propios datos del regulador), por lo que su contrato tiene fijo y móvil vinculados. Por tanto, si se cambia el segundo, debe hacerlo también con el primero. La CNMC entiende que es justificado establecer un límite técnico transitorio por operador de 50 portabilidades al día, es decir, unas 1.500 al mes, muy por debajo de lo que se firma un mes habitual para las compañías.

¿Y qué sucede con los 'trucos' que cabría hacer con bajas y altas de los fijos en el nuevo decreto? La CNMC se limita a insistir en que la mayoría de los cambios de operador hacia paquetes convergentes "se deberían ver suspendidos, puesto que, a pesar de poderse llevar a cabo la portabilidad móvil sin necesidad de que el cliente se desplace, la portabilidad fija en la mayoría de los casos viene asociada a un cambio de infraestructura física para lo que requiere la intervención de personal técnico".

Para evitar problemas para el consumidor, la CNMC insiste en que los operadores podrán comercializar productos empaquetados recabando el consentimiento del usuario para el cambio, pero "sólo se podrán materializar aquellos cambios en los que el conjunto de servicios fijos y móviles asociados al paquete puedan ser portados sin necesidad de desplazamientos". Y va más allá: la portabilidad móvil no podrá realizarse si está vinculada a un acuerdo del usuario con el operador de completar la del fijo una vez finalizado el estado de alarma.

En cuanto a los límites en cifras a los cambios móviles, la CNMC establece que sólo se podrán hacer el 25% del cupo de portabilidades asignado a cada uno de los operadores por ley. Un porcentaje que se verá incrementado por tramos sucesivos del 15% en función de otros criterios.

En este contexto, las dos principales operadoras en España, Telefónica y Orange, han movido ficha en público para asegurar que no llevarán a cabo portabilidades y propuestas comerciales que puedan poner en riesgo a sus plantillas (directas o indirectas) con el desplazamiento de técnicos a los hogares de los clientes.