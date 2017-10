La crisis catalana no frenará la salida a bolsa de multitud de inmobiliarias

La crisis desencadenada en Cataluña no tendrá impacto en las salidas a Bolsa de Aelca, Testa, Aedas Homes, Vía Celere y Tempore, así como de otras empresas inmobiliarias previstas para las próximas semanas, según un estudio elaborado por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada.



El informe señala que existe "una fortaleza evidente" del negocio inmobiliario que crece en España, con unos modelos de gestión "completamente diferentes de los anteriores a la burbuja inmobiliaria", por lo que el Instituto asegura que "no hay motivo para pensar" que la crisis política catalana tendrá un impacto negativo en el desarrollo de las operaciones bursátiles en proyectos en el medio y largo plazo.



Así, indica que no se aprecia temor o incertidumbre consistente en el mercado por esta cuestión y, dentro de los sectores que puedan verse afectados, el inmobiliario "no es uno de los que puede sufrir mayor daño".



En cuanto a la inestabilidad política a la que puede conducir la situación en Cataluña, el Instituto Coordenadas señala que sería "muy puntual", pero afirma que la posición del Gobierno central es "cada vez más fuerte" y sus apoyos "crecen tanto en el interior como en el exterior", lo que lleva a concluir que "no se aprecia un horizonte de persistente inestabilidad política en los próximos meses que aconseje a los inversores guardar su dinero a la espera de tiempos más tranquilos".



Según el vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas, Jesús Sánchez Lambás, resulta "evidente" la fortaleza del sector inmobiliario en este momento. Además, el informe explica que "hay un respaldo del mundo financiero a las actuaciones del Gobierno y se aprecia cierto debilitamiento de las posiciones radicales del entorno del Gobierno catalán".