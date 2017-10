La empresa catalana señala a la patronal Foment: "Nos han dejado indefensos"

“Nos sentimos huérfanos. Nos han dejado indefensos”. Estas palabras de un prominente miembro de la burguesía empresarial barcelonesa resumen el sentir de una parte relevante del empresariado catalán respecto al rol (o, mejor dicho, la ausencia de él) jugado por la patronal catalana Fomento del Trabajo en las semanas inmediatamente anteriores al 1-O, según ha podido constatar lainformacion.com a partir del testimonio de varios de los asistentes al XX Congreso Nacional de la Empresa Familiar.

Los empresarios consultados echan de menos, entre otras cosas, una posición más decidida de la organización presidida por Joaquín Gay de Montellá a la hora de denunciar públicamente y ante toda la sociedad catalana la deriva del ‘procés’ hacia todos los acontecimientos que desembocaron en el 1-O.

“Estamos desorientados”, admite uno de los empresarios consultados. “Somos muchos los que creemos que Foment debería haber mantenido una posición más firme contra la quiebra de la legalidad. Nos han dejado muy expuestos”.

“Hay cosas que los empresarios no podemos decir públicamente a título particular porque puede tener consecuencias sobre nuestros negocios”, explica otro de los empresarios críticos. “Nos integramos en organizaciones como Foment para que asuman ese papel y jueguen ese papel institucional en la defensa de nuestros intereses. Y no los hemos visto defendidos en los últimos tiempos”. Se quejan de haber sido señaladas, incluidas en listas de enseñas a boicotear por unos y otros y de ver sus negocios amenazados sin que la patronal haya enviado un mensaje contundente en su defensa.

Foment se posionó a finales de julio a través de un informe de sus servicios jurídicos en el que calificaba el referéndum catalán de “golpe de estado jurídico” y señalaba la "enorme irresponsabilidad" del Govern por convocar una consulta sin una mayoría parlamentaria suficiente. Sin embargo, una dialéctica que se fue diluyendo según se acercaba octubre a favor de una posición más modulada, en la que se reclamaba una solución dialogada al conflicto que incluyera un referéndum pactado y un Pacto Fiscal.

Entre la espada y la pared por la 'parada de país'

Los empresarios catalanes admiten su temor por las potenciales consecuencias sobre sus negocios de la 'parada de país' convocada por la plataforma cívica Taula per la Democracia y apoyada por el Govern de la Generalitat para esta martes. “¿Qué hacemos ahora, abrimos o no abrimos?”, se preguntaba retóricamente un empresario catalán que no hará cierre patronal a escasas horas del inicio del paro. “Si abrimos, nos dirán que estamos de parte del Estado y en contra del pueblo catalán; si no abrimos, que somos una empresa independentista. La inmensa mayoría lo único que queremos es lo mejor para nuestra empresa”, lamentaba, dando voz y argumento a una situación que viven miles de empresas en Cataluña.

La convocatoria tiene una lectura adicional en clave del tejido empresarial catalán. La entidad convocante de la jornada de paro, Taula per la Democracia, cuenta entre sus integrantes con la patronal CECOT, representativa de la comarca del Vallés, el principal pulmón industrial de Cataluña, y alineada con el principio del derecho a decidir el pueblo catalán. CECOT anunció este lunes que no respaldará el paro, por no responder a motivos laborales, pero sí las movilizaciones que se realizarán a partir de las siete de la tarde, en lo que supone una nueva disidencia respecto a la postura oficial de rechazo mantenida por Fomento del Trabajo.

Huelga en la Generalitat, bajo vigilancia

El otro frente se juega en el ámbito público. La Generalitat ha dado carta de naturaleza a la 'parada de país' convocada por la Taula per la democracia, que se convierte en un paro general hasta el próximo 13 de octubre según varios sindicatos minoritarios, estableciendo servicios mínimos e incluso se ha rumoreado la posibilidad de que no detraiga a los funcionarios que la secunden el día de sueldo que correspondería restarles.

Fuentes del Gobierno consultadas por lainformacion.com aseguran que el Ejecutivo no va a realizar ningún control especial en la jornada de huelga de hoy, ni ningún requerimiento particular de información a la Generalitat para mantener un control sobre quién ha hecho o no huelga, pero advierten que la Generalitat deberá detraer un día de salario a los empleados que secunden la huelga y que si no lo hace de forma voluntaria y consciente podría incurrir en un delito de prevaricación.