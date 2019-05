La Finca aplaza su salida a bolsa hasta que se resuelva el lío judicial por Procisa

La salida a bolsa de La Finca, la promotora de uno de los barrios más lujosos de todo el país en Pozuelo de Alarcón, Madrid, pende de un hilo. La compañía someterá a votación -que con casi total seguridad saldrá adelante- la suspensión inmediata de la admisión a negociación de las acciones hasta que se resuelva el lío judicial que existe por la escisión de Procisa -la promotora que fundó Luis García Cereceda y a través de la que se construyó esta urbanización-. Así lo demuestra un documento al que ha tenido acceso La Información.

En concreto, el punto 15 del orden del día de la convocatoria de junta general de accionistas de la firma señala que se someterá a votación un "acuerdo de suspensión inmediata de admisión a negociación de las acciones de la Sociedad en el Mercado Alternativo Bursátil hasta la definitiva resolución de la demanda de nulidad de la escisión de Procisa, de la que nace La Finca Global Assets SA, en los Juzgados de lo Mercantil de Madrid".

Según señalan fuentes conocedoras de la operación, se trata de "una salvaguarda más para el supuesto de que hubiera resolución antes de la colocación". En cambio, lo cierto es que es una paralización de la salida a bolsa que podría alargarse en el tiempo 'sine die', con lo que los plazos que requiere el régimen fiscal al que están adscritos las socimis estaría en peligro.

Cabe recordar aquí que esta normativa exige que en un plazo máximo de dos años las acciones de las compañías que se hayan acogido a dicho régimen fiscal deben ser "admitidas a negociación en un mercado regulado o en un sistema multilateral de negociación español o en el de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea". De no cumplirse los plazos, "se perderá el derecho a aplicar el régimen fiscal especial" al que no se podrá volver a optar "mientras no haya transcurrido al menos tres años desde la conclusión del último período impositivo en que fue de aplicación dicho régimen", tal y como señala la normativa.

Más allá de esta suspensión, en la junta que se celebrará el próximo día 12 de junio también se abordará una salvaguarda de cara a futuros 'líos' judiciales con los administradores de "hecho o derecho" de la sociedad. Literalmente, se someterá a votación un "acuerdo sobre el tratamiento corporativo y decisiones a los efectos de renovación del órgano de administración de la compañía que haya de darse a administradores de hecho o de derecho condenados penalmente, o investigados por delitos societarios o de corrupción por la Audiencia Nacional u otros juzgados".

La Finca se blinda así ante las posibles resoluciones judiciales en contra de Susana García Cereceda por los diversas causas abiertas en la Audiencia Nacional y por cualquier otro litigio que pudiese surgir con su hermana Yolanda, accionista minoritaria de la firma.