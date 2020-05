La ONCE sufrirá por la Covid un agujero en su facturación de casi 600 millones

Al margen de la hostelería, hay otro sector especialmente golpeado desde la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo: si bien Loterías ya ha reanudado su actividad la semana pasada, el otro gran actor del juego responsable, la ONCE, no lo hará hasta el próximo 15 de junio. Para entonces, la organización habrá acumulado tres meses sin actividad en sus kioscos, por lo que teme una caída en la facturación cercana los 600 millones, tal y como ha podido saber La Información.

Y, por eso mismo, desde este lunes en la web de la ONCE se puede jugar a dos de sus juegos más populares: el Tríplex y el SuperOnce, que se unen al Eurojackpot y los 'rascas'. De hecho, a todos estos juegos accesorios también se puede jugar desde esta misma semana en la red de establecimientos autorizados que componen el canal físico complementario de la ONCE. Pero para el regreso del cupón y del resto de la oferta de juegos habrá que esperar a la reapertura de sus 19.000 kioscos el próximo 15 de junio, cuando cumplirán tres meses sin actividad.

O, lo que es lo mismo: habrán pasado 92 días sin vender ni un solo cupón, 'rasca' ni juego de ningún tipo. La estimación de la pérdida de ingresos por ese período se disparará hasta los 570,4 millones de euros, a los que además hay sumar las dificultades de la reapertura. "Contrariamente a lo que se piensa, en épocas de crisis, si la gente no tiene mucho dinero no se lo gasta en el juego. Y, desde luego, no gasta más que antes. Tenemos el ejemplo de la anterior crisis, cuando las ventas cayeron significativamente: si una peña se reunía para comprar nueve cupones a la semana, pasó a comprar uno", explican desde la ONCE.

El impacto del coronavirus en la tesorería de la ONCE ha sido tal que, si bien al principio de la crisis el organismo quiso "aguantar sin tocar la plantilla", a partir de abril optó por hacer un ERTE , en vista de que la situación se podía volver insostenible a medio plazo y, sobre todo, para garantizar "la cobertura de 72.000 personas ciegas, especialmente en aquellos servicios esenciales que no pueden ni deben pararse: atención especial a las más de 14.000 personas ciegas mayores de 60 años que viven solas y requieren del apoyo de nuestros equipos de psicólogos, trabajadores sociales, técnicos, etc.; servicio para personas sordociegas; o cobertura educativa para nuestros más de 7.500 estudiantes".

En total, más de 23.000 personas se han visto afectadas por el ERTE, entre vendedores y personal administrativo, mientras que todos los directivos han aceptado rebajas de entre el 30% y el 40% de su nómina mientras dure el estado de alarma. "En su lugar, hemos recortado en todas aquellas inversiones no sociales, como el caso de nuevas infraestructuras. Por ejemplo, se pospone la nueva sede de Castilla y León: reutilizar instalaciones es más lógico que recortar en otras cuestiones sociales", explican desde la ONCE.

Si el grupo ONCE ha logrado amortiguar la crisis ha sido en gran medida por la caja acumulada en los últimos años, especialmente en 2018 y 2019. Aunque las cuentas del último ejercicio no se presentarán hasta finales de verano, desde la organización apuntan a que ha sido, "junto a 2018, el mejor año de los últimos 15 años". No hay que olvidar que durante el ejercicio de 2018 se alcanzó un récord histórico en ingresos por la rama del juego: 2.162 millones de euros.

Ese año se constató el avance de los juegos periféricos de la ONCE, con los 'rascas' a la cabeza, que registraron el mayor crecimiento: en 2018 generaron 622,3 millones en ingresos, un 31,6% más que en el ejercicio anterior. El canal online también supuso un avance importante, si bien "actualmente representa un 1% de nuestros ingresos", tal y como apuntan desde la ONCE, que señala que "no se ha producido un trasvase de ingresos desde los kioscos a la web, a pesar de haber registrado algún pico que otro, pero nada significativo". El Eurojackpot, el único sorteo que ha mantenido la ONCE en su web durante toda la crisis, no ha servido para compensar ni de lejos la falta de ingresos en los kioscos.

Lo que sí ha subido considerablemente durante la crisis del coronavirus ha sido el juego online en casinos, casas de apuestas, de póker, tal y como reconoce la ONCE, que augura una "caída superior al 30%" respecto a esos 2.162 millones en ingresos de 2018. Es decir, que la previsión es que su clientela habitual caerá ligeramente tras la reapertura de los kioscos y la puesta en marcha de nuevo de toda su oferta de juegos. En total, más de 600 millones de euros es lo que que prevé dejar de facturar a lo largo de todo el ejercicio de 2020. Y eso "en el mejor de los casos".

Fuentes de la ONCE explican que se trata de un canal clave para su tesorería, ya que "más del 95% de los ingresos de la ONCE proceden del juego". El problema es que, en estos dos meses y medio de crisis, el organismo ha "mantenido la acción social, dando cobertura a 14.000 mayores, trabajando para que los niños ciegos sigan con las clases y no pierdan el año...". De ahí la importancia de retomar la actividad de su principal vía de ingresos lo antes posible. Especialmente, porque suponen una media de 6,2 millones de euros al día, tal y como explican fuentes de la ONCE.