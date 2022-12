La pesadilla del aceite: inflación, la peor cosecha del siglo... y la tasa al plástico

El sector del aceite de oliva en España vive en un auténtico círculo negro desde que hace dos meses comenzara la campaña 2022-2023. La cosecha apenas alcanzará el 50% de la pasada (se llegará justo a las 769.000 toneladas), mientras que la nueva PAC, que entrará en vigor el uno de enero hará perder el 25% de las actuales ayudas a los olivareros andaluces según las organizaciones agrarias.

Asimismo, se estima que con el aforo de la cosecha previsto y el enlace proveniente de campañas anteriores no se pueda alcanzar, ni mucho menos, las 1,6 millones de toneladas consumidas y exportados en la anterior campaña. Además, la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (ANIERAC) ve inviable moderar el precio del aceite de oliva en el lineal si continua adelante la implantación del nuevo impuesto al plástico para la industria alimentaria, que significaría un coste estimado para toda la industria agroalimentaria española de 690 millones de euros.

Sin duda, el aceite de oliva, el oro verde del campo español, está comenzando a vivir su ‘annus horribilis’, que llega justo después de una campaña pasada, la 2021-2022, catalogada como la “mejor de la historia”.

Todo un conjunto de factores, los que está viviendo en la atualidad el sector, que hacen que en el campo, a pie de almazara, el precio del aceite de oliva virgen extra tenga el precio más alto de la historia, 5,461 euros el kilo, según los últimos datos del sistema poolred a los que ha tenido acceso ASAJA-Jaén, del 20 al 26 de diciembre, mientras que en los lineales de tiendas y supermercados el precio de una botella de virgen extra no baja ya de los 8 euros.

Un precio récord y en destino final en origen que, de cualquier manera, no colma las aspiraciones de los agricultores porque la reducción de producción de aceituna, el aumento del precio de la energía, de los fitosanitarios, abonos y el incremento del coste de recolección, ha disparado el coste medio de producción de un kilo de aceite de oliva virgen extra a ocho euros según ha informado COAG-Jaén este pasado 27 de diciembre en su balance del año agroganadero.

Los precios récord del aceite no copan las aspiraciones del sector que está golpeado por un fuerte aumento de los costes

AINERAC considera que la petición que el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha hecho para que todos los eslabones de la cadena alimentaria hagan un esfuerzo en la moderación de los precios del aceite de oliva no es coherente y choca de bruces con la realidad de un año donde la escasez de lluvia ha dado lugar a una producción exigua y una gran tensión en los mercados.

En este contexto, la industria pide retrasar la entrada en vigor del impuesto a los envases de plástico no reutilizables, ya que significaría “un coste estimado para toda la industria agroalimentaria española de 690 millones de euros” y más cuando “España es el único país europeo que contempla” la entrada en vigor de un impuesto de estas características. Ya que otros estados, como Italia, pospondrán su aplicación ante la actual situación económica.

Por otro lado, a unos días para la entrada en vigor de la nueva PAC 2023-2027, los cambios que generará esta nueva reforma son causa de incertidumbre entre los agricultores y ganaderos. Los ecoregímenes o ecoesquemas, una de las principales novedades de la PAC, tendrán gran repercusión en el cultivo del olivar, un cultivo que supera en Andalucía los 1,6 millones de hectáreas, de las que 700.000, las de secano, pueden llegar a perder más del 25% de sus actuales ayudas.

El golpe de la PAC

El secretario general de ASAJA-Sevilla, Eduardo Martín, califica de “muy lesiva” la reforma de la PAC y recuerda a los olivareros que de la aplicación de los ecoregímenes en el olivar dependerá poder salvar al menos parte de la pérdida de ayudas que conllevará el paso del actual pago verde a los nuevos ecoregímenes. Y eso pasa por aplicar correctamente, entre otros requisitos, las cubiertas vegetales. Sin embargo, Martín considera que el Ministerio debe de tomar conciencia de que además de ser sostenibles desde el punto de vista medioambiental también se permita que el olivar siga siendo rentable.

“Somos agricultores, no somos guardabosques, y es lo que le venimos reiterando al Ministerio, que no se puede ser verde cuando los números están en rojo”. Incluso, desde la consejería de Agricultura del gobierno andaluz se estima que de los 100 millones que perderá anualmente Andalucía con la nueva PAC, 50 corresponden al olivar, por lo exige “flexibilidad para que este primer año de aplicación de la nueva PAC sea de transición”.

Y todo ello en un contexto en el que El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha revisado de nuevo ligeramente a la baja las estimaciones de la cosecha 2022 -campaña de comercialización 2022/23-, situando la producción de aceite de oliva en España en 768.894 toneladas (773.881 toneladas en el informe anterior); lo que supone un descenso del 48,4% respecto a la temporada anterior, según su último avance de superficies y producciones.

Por Comunidades Autónomas, Andalucía, alcanzará solo 586.380 toneladas, un 49% menos respecto a la campaña anterior; Castilla-La Mancha se quedará en 74.022 toneladas, lo que supone un descenso del 41,3%; seguida de Extremadura, con 55.000 toneladas, el 53% menos; Cataluña, con 21.325 toneladas, un 41% menos, y la Comunidad Valenciana, con 9.222 toneladas, el 57,5% menos que la pasada campaña.

El sector, por otro lado, ha mostrado su satisfacción, moderada, por la reducción del IVA al aceite de oliva del 10% al 5% en los próximos seis meses decidida por el Gobierno central en su Consejo de Ministros de este martes 27 de diciembre. “Cualquier medida que facilite el acceso de los consumidores a una dieta más saludable es bienvenida, pero hubiésemos preferido ir a un IVA cero como otros alimentos básicos”, asegura Pedro Barato, presidente de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español.

Y es que según Barato, “hay que tener en cuenta que los aceites de oliva están sufriendo una enorme tensión en los mercados mundiales, fundamentalmente por las previsiones de una producción muy ajustada, por el efecto de la sequía en el Mediterráneo. De hecho, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha vuelto a rebajar sus previsiones de cosecha. Ahora, ni siquiera llegaríamos a las 770.000 toneladas este año”.

La baja producción podría derivar en un problema de abastecimiento

Unas 770.00 toneladas que unidas a un enlace (las existencias de aceite entre el fin de una campaña y el inicio de la siguiente) de 450.000 toneladas y unas importaciones previstas de 225.000 toneladas nos dan un total de 1,47 millones de toneladas. Teniendo en cuenta que España, entre exportaciones y consumo propio, gastó la pasada campaña (del uno de octubre de 2021 al 30 de septiuembre de 2022) 1,62 millones de toneladas y de que en los dos primeros meses de campaña ya se han consumido 250.000 toneladas, el 30% de la cosecha prevista para todo el año, podemos estar ante una crisis de desabastecimiento.

“Tendrían que reducirse las exportaciones y el consumo interno, respecto al año pasado, para que no falte aceite, sobre todo teniendo en cuenta que no hay mucho margen para la importación de aceite puesto que el resto de países también sufren mermas en su producción”, sentencia el secretario general de COAG Jaén y responsable de Olivar de COAG Andalucía, Juan Luis Ávila. Éste, además, también augura que, “por ésto mismo”, los precios no bajarán y carga también contra el ministro Luis Planas por su constantes llamadas a la moderación de precios en origen del acite de oliva: “lo mismo se deberían centrar en los márgenes de la distribución y los impuestos de la administración al aceite de oliva”, ha sentenciado. Es, en fin, la difícil campaña que afronta una de las joyas de nuestra agricultura, el aceite de oliva.