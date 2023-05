La startup Jeff entra en concurso tras acumular nueve meses sin pagar nóminas

La startup valenciana Jeff se ha declarado en concurso voluntario de acreedores después de acumular más de nueve meses sin pagar nóminas de sus empleados y dejar en mínimos su plantilla. El Juzgado lo Mercantil número 2 de Valencia ha nombrado a un administrador que será el encargado de afrontar este proceso, después de que la compañía no haya cerrado una ronda de financiación con dos fondos internacionales que anunció oficialmente hace meses pero que no formalizó. La deuda de la compañías es relevante, aunque aún no se ha determinado. Desde 2020 y octubre de 2022, la empresa sumaba pérdidas por valor de cerca de 65 millones de euros.

Según publica el Registro Mercantil, la plataforma de franquicias de lavanderías y otros negocios presentó la solicitud de concurso voluntario de acreedores el pasado 19 de mayo. Esta se aprobó por el juzgado, pero se registró formalmente el pasado día 26. El administrador concursal designado es el bufete de abogados especializado PKF Attest. Ahora arranca todo el procedimiento para una potencial liquidación o, al menos, una reorganización de todas las deudas que acumula.

Una de esas deudas más dolorosas es la de la plantilla. No abona nóminas desde el pasado mes de septiembre. Fue ahí cuando se suspendieron los pagos. La dirección de la compañía, con el consejero delegado, Eloi Gómez, al frente, lo justificó ante la falta del cierre de una ronda de financiación que se ha ido alargando en el tiempo. Una ronda que la compañía anunció formalmente al mercado hace meses dándola por finiquitada sin haber completado el proceso. Desde ese momento, prácticamente todas las semanas el equipo directivo señalaba en comunicaciones internas a través de correo electrónico un problema diferente. Primero fue la renegociación de los términos, con la revisión de alguna cláusula. Luego se apuntó que el Banco Central de Dubai, donde se sitúa uno de los inversores, había paralizado la salida del capital.

Sin embargo, la compañía se resistió a presentar concurso de acreedores aún con una acuciante deuda, no sólo con empleados sino con proveedores y con la Seguridad Social. Los directivos insistían en que los procedimientos para lograr el dinero de los dos fondos se mantenían. Esto llevó también a ejecutar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 103 de los 157 empleados de la plantilla de la sociedad Mr Jeff Labs SL. Pero salieron sin recibir la indemnización correspondiente, por lo que ésta se suma a todas las mensualidades adeudadas.

Hace unas semanas, tal y como confirman fuentes conocedoras a La Información, se llevó a cabo un nuevo despido entre las decenas de empleados que aún quedaban en la disciplina de la empresa. La plantilla se habría quedado en mínimos. Finalmente, el procedimiento concursal se ha declarado formalmente y ahora debe ser el administrador el que se haga cargo de la situación determinando si se trata de un concurso culpable o fortuito.

Los empleados mantienen demandas por impagos en juzgados de Valencia y han presentado una querella pero ha sido inadmitida en primera instancia

Durante todo este tiempo, el equipo gestor de la empresa, con su CEO y cofundador a la cabeza, no habían planteado ningún tipo de alternativa a esta ronda, que no se cerró pese a los problemas acuciantes de liquidez. Tampoco se formalizó ninguna medida de financiación como una ronda puente o deuda financiera para cubrir estos impagos mientras se recibía el dinero de los fondos. En muchos casos de operaciones que se retrasan durante un tiempo limitado se suelen establecer mecanismos para adelantar parte del dinero hasta que se formalice la entrega.

Querella de empleados

No hay un dato público sobre la deuda de la compañía valenciana. Lo que sí que comunicó a la plantilla en el marco del segundo ERE fue las pérdidas acumuladas durante los últimos ejercicios. Entre enero de 2020 y octubre de 2022 sumaban un total de 64 millones de euros. Sólo en ese periodo de 2022 alcanzaron los 11 millones, pese a que su actividad estuvo mermada por la situación económica. A cierre de 2020, el pasivo corriente y no corriente consolidado era de más de 16 millones.

Los empleados que acumulan mensualidades sin pagar siguen a la espera. Ya presentaron sus respectivas demandas, que están siendo analizadas por el Juzgado de lo Social número 17 de Valencia. Pero además un grupo de ellos presentó una querella contra los administradores de la compañía por un supuesto delito contra los trabajadores. Un juzgado de instrucción de Valencia la inadmitió hace ahora justo una semana al entender que sólo es un asunto referido a atrasos de nóminas que ya está siendo tratado en otro órgano. Los asesores legales recurrirán.