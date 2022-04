La última batalla del primo de Zumosol: sin fábrica, trabajo ni indemnización

Sin fábrica, sin trabajo y sin indemnización. Esa es la última batalla en la que están inmersos los 'primos de Zumosol' de Palma del Río (Córdoba). Un anuncio de la popular marca de zumos fue la imagen televisiva que en los años noventa sirvió para denunciar el acoso escolar, al tiempo que se publicitaba la bebida. La denuncia ahora, en 2022, es de 38 trabajadores de la fábrica cordobesa que 'viven' en el aparcamiento desde hace 109 días para "exigir una solución a la situación laboral en la que se encuentran".

Los empleados denuncian que "tras la renuncia de Central Andaluza de Gestión y Suministros Plásticos, S.L. (Cegeplas) al contrato con la propietaria de la planta, el fondo de inversión turco Toksöz" sus vidas han cambiado por completo y sus bolsillos se han vaciado de euros. Según declara a La Información Fernando Trujillo, representante de los trabajadores, desde septiembre de 2020 que fueron enviados al ERTE tan solo han recibido una prestación por desempleo a comienzos de este año.

Luchar para no abandonar el que durante más de 20 años fue su puesto de trabajo y lograr cobrar todas las mensualidades que les deben "es muy duro, sobre todo en días de lluvia y frío, porque el campamento improvisado no deja de estar en un aparcamiento", lamenta Trujillo antes de relatar que sus vidas se encuentran en la encrucijada de una querella entre Zumos Palma S.L. y Cegeplas. La fábrica de Palma del Río llevaba en funcionamiento más de 30 años y según este representante de los trabajadores, siempre ha sido uno de los motores económicos de la comarca.

Trabajadores de Zumosol, frente a una hoguera. Cedida

Así, según CCOO Córdoba, "el pasado 10 de noviembre Cegeplas se hizo cargo de la planta de exprimido de Zumos Palma, comercializadora de la marca Zumosol, pero solo unos días más tarde anunciaba que renunciaba al contrato por incumplimiento del mismo por parte del fondo de inversión turco, y que procedía a dar de baja de la Seguridad Social a los 37 trabajadores". El sindicato entiende que al rescindirse el contrato, "es Zumos Palma la que debe asumir de nuevo a la plantilla pero, hasta la fecha, Zumosol no se hace responsable del embrollo que ha generado ella misma". CCOO sospechó en su momento que la cesión de los trabajadores a Cegeplas era "ilegal" y decidió denunciar la situación ante la Inspección de Trabajo y la Delegación Territorial de Empleo de la Junta de Andalucía. Dicho juicio iba a celebrarse en abril, pero fue pospuesto hasta el 14 de junio.

Trujillo no entiende "como ninguna administración pública deja a los trabajadores sin Seguridad Social". La plantilla denuncia que no han sido despedidos por ninguna empresa y piden que se formalice dicho despido para poder acceder así a una indemnización o, "lo que sería mucho mejor" volver a trabajar en la fábrica, concluye Trujillo. Los empleados están dispuestos a seguir acampados hasta que Zumos Palma les dé de alta y les abone las seis nóminas que se les adeudan tras el rechazo del SEPE al segundo ERTE presentado por la empresa". Además, "también buscan proteger las instalaciones, que están abandonadas por parte de la empresa, para evitar su deterioro y posibles sustracciones de material".

Los sucesos se remontan a 2020, cuando en septiembre Zumos Palma S.L.U, arrendó la fábrica a la compañía brasileña Citrocausa por seis meses. Ahí llego un ERTE, desde septiembre hasta marzo, que fue ampliado hasta octubre de 2021. Ambos expedientes de regulación de empleo han sido llevados ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y el segundo, de acuerdo con la resolución nº22080/2021, fue proclamado injustificado, por lo que los empleados han de ser indemnizados por daños y perjuicios y recibir las nóminas no retribuidas durante todo el ejercicio de 2021. Es el motivo, en lo que insiste Trujillo: "No hemos sido despedidos por nadie".

Sin embargo, el principal problema comienza en octubre de 2021, fecha en la que Zumos Palma S.L.U vende a la empresa Central Andaluza de Gestión y Suministros Plásticos (Cegeplas) la fábrica de Palma del Río mediante un traspaso íntegro, "público y ante notario", según puntualiza Alberto Ribas, responsable de prensa de Zumos Palma S.L.U,. tanto por las instalaciones como por los trabajadores. Una vez firmado el contrato, Cegeplas comienza con la puesta en marcha de la fábrica, pero no puede iniciar la actividad, pues según fuentes consultadas por La Información, "no hay servicios energéticos, no es posible poner en marcha la planta depuradora pues no hay posibilidad de acceder a servicios propios de luz y de agua, los necesarios para que la depuradora ande".

Protestas de los trabajadores de la fábrica de Zumosol. Cedida

La fábrica funciona mediante "servicios de agua y luz compartidos", según informa Zumos Palma, situación de la que Cegaplas "estaba al tanto" a la hora de firmar el contrato. No obstante, desde Cegaplas aseguran que la operación no ha prosperado por la carencia de servicios energéticos. Cuando preguntamos por la situación laboral de los trabajadores de la fábrica, Cegaplas dice que no tiene nada que ver con ellos, pues la situación en la que se encuentran los mismos viene de antes, no ha sido consecuencia suya. Por otro lado, desde Zumos Palma, Ribas se congratula de haber conseguido que cobren el desempleo y dice que en caso de una rescisión de contrato se harán cargo de las indemnizaciones y todos los pagos pertinentes. "Hay soluciones y pedimos calma y cautela", a lo que añade que "no tienen a los trabajadores indefensos porque están cobrando el paro desde enero."

Y mientras, ante el desacuerdo producido por la titularidad de la empresa y a la espera de que desde las administraciones públicas se pongan soluciones reales que lleguen a los 'primos de Zumosol' en su última batalla, ellos están dispuestos a seguir al pie de la hoguera para custodiar lo que durante tantos años ha sido su trabajo y por conseguir que alguien les abone sus nóminas.