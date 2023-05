El 'ladrillo' avisa de que la Ley de Vivienda pondrá más frenos para tener hipotecas

La inestabilidad económica, la subida de tipos, el Euribor o la guerra de Ucrania y Rusia, han generado un ambiente de tensión a nivel global lo que ha afectado directamente a todos los mercados y a diferentes áreas. En la crisis de 2008, por ejemplo, uno de los sectores más golpeados fue el inmobiliario y aunque este año también se ha visto afectado, no se espera que alcance una burbuja como en aquella época. Sin embargo, sí se está repitiendo un patrón: el acceso a las hipotecas es cada vez más difícil para los jóvenes y las familias, y los expertos indican que la nueva Ley de Vivienda, que este viernes ha entrado en vigor tras su publicación en el BOE, será otro factor más que pondrá más frenos a la concesión de préstamos bancarios de este tipo.

Durante la segunda jornada del SIMA (Salón Inmobiliario de Madrid), diversos agentes del sector han comentado a este periódico que “las condiciones no son las idóneas” para quienes quieran conseguir un crédito residencial. “La ley de vivienda va a provocar convulsiones en ciertos aspectos personales y particulares en la parte de propiedad y va a afectar directamente a la oferta y por ende, al precio”, comenta el director de desarrollo de franquicias de RN Tu Solución Hipotecaria, Christian Aguilar. El experto aclara que subir los precios es un ‘arma de doble filo’ y habrá que ver cómo reacciona el mercado a propuestas “electoralistas” como los avales del 20% y que esto va ligado a afectar a las hipotecas.

Para la presidenta de la Federación Asociaciones Empresas Inmobiliarias (Fadei), Montserrat Junyent, el sector está viviendo una época de ajustes y augura que la Ley de Vivienda no ayudará a solucionar el problema. Además, sobre los préstamos asegura que España está en pleno apogeo de ejecuciones hipotecarias con los bancos, pero hace hincapié en que la administración no hace nada para favorecer el ambiente: “Ahora será más difícil el acceso a estos créditos. Todo será más exigente. El que pide la hipoteca va a tener que tener un determinado nivel de solvencia aunque el Gobierno intente favorecerlo con medidas como los avales del 20%, pero no son suficientes”, señala.

Hace unos días la agencia de calificación Moody’s publicó un informe advirtiendo sobre el impacto negativo que tiene la caída de hipotecas para la banca española. Específicamente mencionaba que esperaban que persistiera la “caída en los volúmenes de hipotecas en los próximos meses” por el alza de tipos que seguirá reduciendo la demanda de estos. “El enfriamiento del mercado de hipotecas residenciales es negativo para el crédito de los bancos españoles, porque es una línea de negocio clave, responsable del 44% de la cartera de préstamos del sistema”, sentenciaron los analistas de Moody’s.

La caída de bancos como el SVB en Estados Unidos generó una seguidilla de eventos económicos que trajo consigo una crisis para la banca que persiste hasta el día de hoy. “Esta situación ha provocado turbulencia en el Euribor y creemos que alcanzará al menos un 4% y se estabilizará”, señala el representante de RN Tu Solución Hipotecaria. Por estas razones los agentes del sector prevén un 2023 con ajustes, descensos en compraventa de viviendas, disminuyendo también las solicitudes de préstamos. Fuentes de la Agencia Negociadora de Productos Bancarios también inciden en que la Ley de Vivienda, aunque no afecta de forma directa, sí es otro de los factores que ponen freno al negocio hipotecario.

En cuanto a perspectivas de este año, el director de estudios y portavoz de Pisos.com, Ferrán Font, también comenta que el sector irá hacia un escenario más moderado que el año pasado tanto desde un punto de vista de transacciones como desde los créditos inmobiliarios porque “será un acceso más complicado. Los bancos estarán mucho más restrictivos que antes”. Junyent añade que esto ocurre porque “hay que pensar que el banco va a buscar lo mismo que el propietario: un perfil solvente, seguridad y estabilidad. No va a alquilar a cualquiera y menos ahora con la Ley… Al igual que los bancos que tampoco darán créditos a todos los que lo pidan”.

Avales del ICO

Para solucionar el problema general del acceso a la adquisición de una vivienda para los jóvenes y familias con menores a cargo, el Gobierno ha decidido lanzar en conjunto con el ICO un plan de avales del 20% para que puedan tener su primera casa. Desde la Agencia Negociadora explicaron que esta medida puede provocar un ‘caso de burbuja’ en que haya más demanda que oferta y por ende, elevar los precios de la vivienda. "Es una medida que se creó más para estimular el precio de la vivienda que para facilitar el acceso", sentenciaron a La Información cuando se comunicó esta medida.

Esta medida pretende ayudar a al menos 50.000 familias: “Hemos hecho un cálculo aproximado de posibles beneficiarios de la línea de avales, y en un primer cálculo podrán ser hasta 50.000 personas beneficiadas”, indicaron desde el Ejecutivo. A pesar de ello, la portavoz de finanzas personales de Kelisto, Estefanía González, asegura que esto podría verse afectado por el alto coste de las hipotecas en este momento: “Una medida como esta, aplicada un año antes, hubiera tenido un impacto mucho mayor en el segmento de población al que se dirige, pero en el contexto actual, dudamos de que la estimación de 50.000 potenciales beneficiarios pueda ser una realidad”, sentencia.