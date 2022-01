Las cotizadas se comprometen a crear órganos de ESG espoleadas por la CNMV

Pese a que la reforma fue aprobada en junio de 2020, la mayoría de empresas cotizadas ha esperado hasta hoy para atender las recomendaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en relación al código de buen gobierno. Consejos que ahondan en la relevancia de la información no financiera y la sostenibilidad, y que ponen especial énfasis en el ESG (por sus siglas en inglés). Este concepto de inversión sostenible, que prioriza criterios ambientales, sociales y de gobernanza, cada vez es más tenido en cuenta en los planes del sector financiero y económico.

Es "un tren que no se debe dejar pasar", manifestaba hace unas semanas la vicepresidenta de la CNMV, Montserrat Martínez, sobre las posibilidades de inversión en ESG. Preocupado ante la idea de que los fondos y compañías españolas puedan quedarse atrás en su capacidad de destinar recursos y esfuerzos a este mercado, el supervisor elevó un cuestionario a varias compañías durante la segunda parte del año pasado. Buscaba conocer los avances y políticas planteados por las cotizadas en la materia.

En las diversas respuestas que ha ido recibiendo la CNMV, las empresas se comprometen a realizar avances, ya sea mediante la incorporación de nuevos consejeros con experiencia en criterios de ESG o creando comisiones específicas dentro de los órganos de gobierno para poner más foco y recursos. Según el último informe 'Hacia la nueva Gobernanza ESG Consejos de Administración Sostenibles', de Forética, hace un año solo el 16% de los miembros ejecutivos del Ibex tenía competencias en este ámbito.

La CNMV considera insuficientes las explicaciones sobre retribuciones vinculadas a objetivos ESG

Al mismo tiempo, siguiendo la recomendación del código de buen gobierno, el 66% de estas empresas -23- cuenta con una comisión para asuntos verdes. Entre ellas están las más relevantes: Acciona, Repsol, Solaria, Endesa, Iberdrola o Naturgy. Pero fuera del selectivo también aparecen en la lista nombres como el de Acerinox, Aena, ArcelorMittal, Bankinter o Colonial, entre otras. Y muchas otras están en proceso de dar el paso.

La última en subirse a este carro es Audax Renovables, que en una reciente respuesta a un requerimiento del organismo manifiesta la intención del consejo de administración de constituir un órgano de gobierno dedicado al ESG. "Ello permitirá, en un primer paso, trabajar en la elaboración de la primera Estrategia de ESG del Grupo que permitirá dar una respuesta mucho más precisa a algunas de las recomendaciones mencionadas", expone la energética, que entre sus prioridades de buen gobierno sitúa la mejora de la transparencia hacia sus grupos de interés o la gestión eficiente de recursos.

Estos objetivos están en línea con los planteados por empresas como Inditex, que tiene por meta el uso exclusivo de energías renovables en los próximos años, o CaixaBank, que en marzo de 2021 creó una dirección de sostenibilidad con un puesto permanente en el comité de dirección. Iniciativas inspiradas en gran medida por las recomendaciones que se hicieron durante el mandato de Sebastián Albella, para que el cumplimiento de las políticas y reglas en ESG se atribuyera a una comisión o se repartiera entre varias dentro del propio consejo de administración. En este sentido, podría ser tanto la comisión de auditoría, como la de nombramientos o una especializada.

Este interés por el ESG no es nuevo, sino que viene de tiempo atrás. En su informe de remuneraciones de las sociedades cotizadas de 2020, la CNMV dejaba constancia del creciente peso de las metas ESG en los planes retributivos, tanto en los inmediatos como también en los sistemas de remuneración variable a largo plazo. Sin embargo, cuando los sueldos de los ejecutivos se vinculan al cumplimiento de objetivos medioambientales o sociales, considera que no se dan explicaciones suficientes. "No siempre es fácil entender de manera adecuada cuál ha sido el desempeño real de los consejeros ejecutivos, ni qué metodologías y herramientas se han usado en la medición, a efectos de que quede adecuadamente justificado el devengo de las percepciones", explicaba en este sentido.