"Las fusiones bancarias mueven a la pyme a buscar financiación alternativa"

La crisis generada por la Covid-19 ha golpeado con dureza a las pymes, que representan más del 90% de nuestro tejido productivo y alrededor del 74% del empleo. En este escenario, que podría ser complicado aún en los próximos meses por los efectos de la segunda ola del virus, el inicio de un nuevo proceso de reestructuración de la banca -con el acuerdo entre Caixabank y Bankia, y los que exploran BBVA y el Sabadell y Unicaja y Liberbank- está llevando a las pequeñas y medianas empresas a buscar financiación también por vías alternativas. En ese escenario pelea Mireia Badía, CEO de Grow.ly, Premio Líder en Iniciativa Empresarial.

La fintech Grow.ly nació en junio de 2014 como plataforma de crowdlending online -de préstamos colectivos- para pequeñas y medianas empresas junto con Barrabés Internet. Desde entonces, el crowdfunding ha ganado presencia en nuestro país y sólo el año pasado logró recaudar 200,8 millones de euros, un 25,7% más que el ejercicio previo, en lo que ha supuesto todo un hito. El 41% de todo el dinero que se recabó en 2019 en nuestro país provino, precisamente, de las plataformas de crowdlending.

Ahora, la crisis del coronavirus ha llegado para ponerlo todo patas arriba y su impacto se ha venido notando en la demanda de crédito, sobre todo los primeros meses. "Lo notamos de primera mano porque al final estamos financiando pymes, que están directamente afectadas por la situación. Alguna de forma positiva, pero la mayoría no", sostiene Mireia Badía. Las pequeñas y medianas empresas acudieron, además, en tropel a solicitar los créditos ICO para autónomos y empresas puestos en marcha por el Gobierno para atajar la crisis sanitaria -que hasta mediados de noviembre ha avalado 81.787 millones de euros- y de los que las empresas de crowdlending no han podido participar, pese a que vienen "peleándolo" desde su asociación, como reconoce la propia Badía.

"Sí que es cierto que ahora, a raíz de los acontecimientos que se han dado -hemos tenido hace nada la noticia de la fusión de BBVA y Sabadell, de Bankia y Caixa-, la pyme se está dando cuenta de que sigue teniendo que trabajar con otros financiadores y están volviendo a venir a nosotros, pero hemos tenido (previamente) unos meses más bajos en demanda", explica la CEO de Grow.ly, que desde su fundación ha prestado 25,19 millones de euros a un total de 544 proyectos.

"Antes trabajabas con 15 bancos que ahora ni existen. Las pymes necesitan alternativas para no estancarse"

La CEO tiene claro que ese proceso de reestructuración supone una "oportunidad" para plataformas como la suya. "Es fundamental que existan este tipo de opciones. Ya lo vimos en la crisis anterior, donde se venía avisando que la alta dependencia de las pymes en España de la banca era peligrosa y, de repente, cuando la banca cerró el grifo no había donde ir porque no había financiadores alternativos", defiende. Ahora, con el país peleando por salir de la mayor recesión en tiempos de paz, considera que también deberán surgir "otros mecanismos" de financiación nuevos. "Antes trabajabas con 15 bancos que ahora ni existen. Para las pymes puede ser un problema y tienen que buscar otras fuentes para no quedarse estancadas", apunta Mireia Badía.

La crisis no ha variado mucho el tipo de empresas que acuden en busca de financiación a la firma de crowdlending. "Hemos notado un cierto cambio pero más que nada en la situación en la que están, que para muchas es peor, lo están pasando mal y con más créditos a sus espaldas", puntualiza Badía. En el otro lado de la ecuación, el del inversor que pone su dinero para financiar los proyectos que publica la plataforma, tampoco ha habido cambios sustanciales a raíz de la actual coyuntura. "Tenemos desde el pequeño inversor que pone 20 euros por proyecto y que diversifica mucho su cartera –que nosotros siempre hacemos hincapié en la importancia de la diversificación- hasta el 'family office' o el inversor más institucional, que aporta importes más grandes", asegura.

En un solo préstamo en Grow.ly pueden entrar doscientos inversores de los que un 80% que aporta importes pequeños (50 euros, 500, 1.000...) y el 20% restante prácticamente cubre el 80% de la operación. Reconoce Badía que, especialmente al principio de esta crisis allá por el mes de marzo, hubo miedo. Los inversores de repente frenaron las inversiones y la plataforma las publicaciones. "Lógicamente teníamos que ver qué iba a pasar y cómo iban a estar las empresas y, si ya somos muy selectivos –porque aprobamos menos del 10% de las solicitudes que vienen- en ese momento y en estos meses todavía lo estamos siendo más", asevera. Ahora, explica que todo lo que publican se financia bien y no hay problema, si bien es cierto que se publican menos proyectos a financiar que antes de que estallase la Covid.

Esta joven emprendedora identifica una serie de trabas para las mujeres en el mundo financiero, "el paternalismo con el que te tratan, el 'mansplaining' que tenemos, es un poco frustrante. Pero bueno, te ayuda a crecer a esforzarte más y creo que gracias a eso estamos hoy aquí". A la vez, reconoce que el hecho de ser mujer y joven le ha dado una visibilidad que, quizá, siendo hombre no hubiera tenido. "Nunca sabes cómo te hubiera ido mejor o peor, pero creo que hubiera tenido más ventajas de ciertas cosas siendo hombre pero, a lo mejor, hubiera tenido menos visibilidad", apunta.