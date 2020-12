Las empresas sostenibles son más rentables y logran mejor financiación

Las empresas que apuestan por la sostenibilidad mejoran su posición competitiva, son más rentables y acceden a una mejor financiación, según los participantes en el foro virtual organizado por La Información con el patrocinio de Inditex, sobre 'La tecnología como aliada de la sostenibilidad'. En el encuentro intervinieron Francisco Ramírez, B2B director de LG Electronics; Álvaro Rodríguez, gerente de Relaciones Institucionales de Ferrovial; Carlos Ruiz, director de Sostenibilidad y Riesgo de Enagas; Alberto Castilla, socio del área de Sostenibilidad de EY; y Emilio García, director de Innovación de Talgo.

Todos los expertos destacaron la creciente importancia que está alcanzando la sostenibilidad entre las grandes empresas españolas. Alberto Castilla, de EY, recordó cómo hace más de una década las acciones de este tipo se reducían al ámbito de la comunicación o a las fundaciones, mientras que ahora se encuentran bajo la responsabilidad directa de los consejos de administración. “En la actualidad, la sostenibilidad es un imperativo con el que se ve comprometida la posición competitiva de la compañía; se trata de un ‘driver’ de negocio, que el mercado tiene en cuenta para tomar decisiones y opinar sobre la capacidad de generar valor a largo plazo”.

Según Castilla, la sostenibilidad es un elemento transversal de gestión, que está transformando los modelos de negocio. “Se va a evaluar a las compañías por la manera en que se relacionan con ella y la gestionan, no solo con compromisos, sino también con resultados, como cuánto han disminuido sus emisiones de CO2, etc..”.

Integración en la gestión

Carlos Ruiz, de Enagás, indicó que las empresas deben apostar por integrar la sostenibilidad en su estrategia y en su gestión, y aseguró que sólo las que consigan hacerlo podrán perdurar en el tiempo. “Necesitamos avanzar hacia modelos de negocio más sostenibles; además, este compromiso hacia la sostenibilidad debe ser de todos, por lo que necesitamos la colaboración público-privada, y el apoyo de nuestros empleados, clientes, proveedores, y de la sociedad en general”.

Ruiz afirmó que la tecnología es una palanca fundamental para avanzar en la sostenibilidad. Y explicó que Enagás se ha propuesto “mejorar la eficiencia energética de sus instalaciones y reducir un 61% las emisiones de CO2 en 2040 con respecto a 2018”, además de “ser neutros en carbono en 2050”. Por otra parte, destacó la actuación de esta compañía en “el desarrollo de los gases renovables, el biometano y fundamentalmente el hidrógeno verde, que van a ser claves en la descarbonización de aquellos usos y actividades de difícil electrificación, como la industria de alta temperatura, el transporte marítimo, la aviación o el sistema ferroviario no electrificado, incluso para el almacenamiento de energía”. Según Ruiz, Enagás desarrollará 12 proyectos entre 2021-2023 que movilizarán, aproximadamente, 1.500 millones de euros de inversión en hidrógeno renovable.

Los expertos destacaron el papel de arrastre que pueden jugar las grandes compañías en el camino de las pymes hacia la sostenibilidad. Francisco Ramírez, de LG Electronics, explicó que, por ejemplo, “para que nosotros consigamos ser neutrales en CO2 en el 2030, necesitamos que también lo sea toda la cadena de producción, incluidos colaboradores, proveedores y otras empresas relacionadas”.

LG Electronics aplica la sostenibilidad en los productos que fabrica y comercializa, desde placas fotovoltaicas a sistemas de climatización, “donde somos altamente eficientes y desde hace muchos años nos hemos preocupado de que consuman menos energía”. Y cuenta, además, con un proyecto social dirigido a la reducción del CO2, que se centra en la plantación de árboles a gran esacala. “Entre el año pasado y éste, hemos sido la empresa, no perteneciente a la industria maderera, que más árboles ha plantado en este país”.

Mejora de la reputación

Emilio García, de Talgo, coincidió en el efecto de arrastre que pueden tener las grandes compañías. “La aceleración que produce la tecnología en la sostenibilidad tiene que darse en toda la cadena de valor, por lo que no puede haber unos sectores desfasados con respecto a otros”. Por otra parte, la sostenibilidad también es importante para reforzar la reputación, según apuntó Álvaro Rodríguez, de Ferrovial. “Hoy en día ser una empresa sostenible ya no es una cuestión opcional ni una moda, sino algo obligatorio para tener un recorrido a largo plazo, y debe formar parte del ADN de la entidad; además, los mercados, los inversores y la comunidad en general no le van a permitir que no lo sea”. Por otra parte, según este experto, “se ha demostrado que una empresa sostenible es más rentable”.

Emilio García, Director de Innovación de Talgo. lainformacion.com

Rodríguez afirmó que en Ferrovial el desarrollo tecnológico y la sostenibilidad forman parte de un binomio necesario, que da lugar a infraestructuras sostenibles. Y puso un ejemplo: “En la construcción integramos el IoT (internet de las cosas) en la monitorización de todos los procesos constructivos, para asegurarnos de que sean más sostenibles; y utilizamos la realidad aumentada para el diseño y desarrollo de infraestructuras”.

Además, “cada vez que hacemos una gran infraestructura, desarrollamos un gemelo digital, que nos permite la optimización del proceso; y en autopistas estamos haciendo modelos de monitorización y optimización de los carriles de peaje para mejorar la fluidez y reducir CO2, lo que nos ha permitido también instalar peajes automáticos para que los coches no tengan que parar; por otra parte, tenemos una iniciativa de 'carsharing', que ayuda a popularizar el uso del coche eléctrico”.

Para Emilio García, de Talgo, los sectores de movilidad y comunicaciones se encuentran entre los más avanzados en la relación entre tecnología y sostenibilidad. “Talgo ha hecho siempre trenes muy ligeros y con un sistema de rodadura que evita desgastes y reduce el consumo de energía; de hecho, fue el primero en el mundo que se hizo de aluminio con tecnología aeronáutica. Por ejemplo, uno de nuestros trenes de alta velocidad, en la misma longitud, pesa 100 toneladas menos que otro. Además, trabajamos en la eficiencia y el ahorro energético de todos los elementos y subsistemas, desde los motores, en los que estamos utilizando la última tecnología de carburo de silicio, hasta las puertas y el aire acondicionado”.

Mejor financiación

Los ponentes coincidieron también en que ser sostenible facilita la financiación de una empresa. Además, según el socio de EY, ésta financiación es entre 40 y 70 puntos básicos más barata. Por otra parte, Castilla aseguró que, actualmente, “la demanda de los inversores y las entidades financieras en relación a proyectos sostenibles supera a la oferta; hay inversores que no invierten si no se cumplen determinados requisitos; se están sofisticando los ratings para que el ratio de deuda esté vinculado también a aspectos de sostenibilidad; y la nueva regulación que afectará al sector financiero extenderá estos aspectos a todo el tejido empresarial, incluidas las pymes”. Según añadió, “hoy por hoy solo tienen que dar información sobre sostenibilidad en sus cuentas anuales alrededor de 1.200 compañías, mientras que el próximo año serán alrededor de 5.500 y, después, deberá hacerlo todo el tejido empresarial”. Por eso, “la mejor manera de hacer negocios es a través de la sostenibilidad”.

Sin embargo, Castilla advirtió sobre las dificultades que tienen muchas compañías a la hora de comunicar y transmitir al público que son sostenibles. “Todavía estamos creando el lenguaje de la sostenibilidad, qué es y qué no es, y esa confusión dificulta la comunicación; nos faltan prescriptores y terceros que avalen las informaciones que se estén dando, más allá de los auditores”. Además, “hace falta un acuerdo sobre las métricas”, que aclare la situación. No obstante, señaló que “la clave está en introducir la sostenibilidad en la experiencia concreta del cliente, sin cometer el error de utilizar un lenguaje demasiado grandilocuente y comercial”.

Por otra parte, Carlos Ruiz destacó el papel relevante que están teniendo tanto los inversores como la Unión Europea para impulsar la sostenibilidad en las empresas. Y Francisco Ramírez afirmó que “los primeros que se han hecho eco de la importancia de la sostenibilidad han sido los mercados financieros”. Por su parte, Álvaro Rodríguez recordó que los fondos europeos de reconstrucción tras la pandemia “han marcado un claro enfoque hacia las inversiones sostenibles” y que “la apuesta que ha hecho Europa en este sentido es adecuada”. Según Ruiz, estos fondos suponen “una gran oportunidad para que las empresas españolas nos convirtamos en referentes en aquellos ámbitos en los que tenemos ventaja competitiva”.