Lacalle deja la oficina que creó Cifuentes para el Brexit y Ayuso elimina el puesto

Daniel Lacalle ya no es 'embajador' de la Comunidad de Madrid en Londres. El secretario de Economía del PP fue fichado hace ya tres años por Cristina Cifuentes como representante del Gobierno regional en la City con el objetivo de atraer a la capital a empresas que querían salir de Reino Unido ante el inminente Brexit. A día de hoy, cuando falta menos de un mes para la fecha definitiva, la oficina 'Invest in Madrid' continúa funcionando con el nuevo equipo de Isabel Díaz Ayuso pero sin él.

La versión de Lacalle sobre su salida es clara. El economista, que dejó su escaño 'in extremis', explica que decidió no renovar el contrato con el Gobierno de Ángel Garrido (Cifuentes ya había dimitido) a principios de año. En enero Lacalle hizo balance de su trabajo en la agencia junto al entonces presidente regional, asegurando que habían conseguido captar 64.000 millones en inversión extranjera en la última legislatura. No ofrecieron, eso sí, un número concreto de empresas que se han mudado a Madrid huyendo del Brexit.

El comisario en Reino Unido renunció a cobrar por esta ayuda que realizó al gobierno regional. El sueldo estipulado para su trabajo era de 50.000 euros. Lacalle añade que no quiso renovar aunque el equipo de Garrido se lo pidió. "Invest In Madrid está haciendo un trabajo estupendo y ya no necesita de mi involucración directa formal", asegura. Sigue colaborando con el proyecto de manera externa.

Desde la Consejería de Economía del Gobierno de Ayuso, sin embargo, tienen otra versión. El departamento, en manos de Manuel Giménez, un economista independiente propuesto por Ciudadanos, asegura que fueron ellos quienes liquidaron el contrato con Lacalle. Lo que sí está claro es que el puesto ha sido amortizado y ha sido eliminado. 'Invest in Madrid', por tanto, sigue trabajando intentado vender la región por el mundo sin disponer de un 'embajador estrella' en Londres.

Quien sí se mantiene al frente de 'Invest in Madrid' es Rocío Güemes. La directora de la agencia, que es hermana del que fuera consejero de Sanidad de Esperanza Aguirre, Juan José Güemes, continúa en el cargo pese a la llegada del equipo de Díaz Ayuso a la Comunidad y a pesar del relevo en la Consejería de Economía. Lleva más de seis años, por tanto, intentando vender la 'marca Madrid' en el extranjero. Sus rivales son, esencialmente, dos ciudades que también pujan por atraer firmas del Brexit: París, la más cercana Londres, y Frankfurt.

Quién ha trasladado sus negocios a Madrid

Bancos, fondos de capital riesgo, startups, inmobiliarias, compañías de movimiento de dinero, aseguradoras... No son muchas las empresas que a día de hoy han iniciado los trámites para ubicarse en Madrid procedentes de Londres. Destacan los casos de Citibank y UBS, muy pendientes de lo que pasa en Reino Unido, y que ya han manifestado su interés de mudar parte de su negocio (el orientado al sur de Europa) a la capital española. Todo dependerá de lo que ocurra a partir del día 31.

Quienes ya han iniciado su trasvase son la firma de movimientos de dinero Ria Money Transfer y la aseguradora CNP Partners, que compró un edificio cercano al Congreso de los Diputados y a la Puerta del Sol para trasladarse a Madrid. La inmobiliaria estadounidense Hines o Uber son otras dos compañías que han mostrado interés en instalar en la capital alguno de sus centros de operaciones. American Express y Pimco son dos compañías que sí han abierto delegación.

Para intentar que un mayor número de empresas desembarquen en Madrid el Gobierno ya ha anunciado una bajada de impuestos que también tendrá sus consecuencias en las empresas. Además, el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, y su 'alter ego' en Economía ya están trabajando de forma conjunta para intentar que a estas firmas les resulte más sencillo instalarse en la capital. El Ejecutivo de Ayuso es partidario de agilizar los trámites para ese trasvase.