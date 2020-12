El 14-D, el vuelo bajo y retardado de la liberalización del AVE en España. 

14-D. El próximo lunes estaba marcado en rojo en el calendario de muchos de los operadores ferroviarios europeos como un día clave en el sector. El mercado español de viajeros por ferrocarril, uno de los más jugosos del Viejo Continente, se abre a la competencia y permitirá poner sobre las vías trenes de compañías privadas. Pero lo que prometía ser un día en el que se inaugurarían nuevos proyectos y se conseguiría un aumento de frecuencias para los viajeros habituales del AVE no tiene nada que ver con lo que realmente será. La irrupción de la pandemia de la Covid-19 ha convertido en papel mojado las ideas de los operadores extranjeros que tras un duro concurso consiguieron un acuerdo marco con Adif hace más de un año. El virus no ha dejado más remedio que retrasar hasta bien entrado 2021 la llegada de la competencia a las vías y, con ello, ha deslucido la fecha mágica de un AVE que no volará por ahora.

La filial española del gigante ferroviario francés SNCF, bajo la marca OuiGo, y la hispano-italiana Ilsa -asociada con Trenitalia, gigante del país del mismo nombre-, fueron las dos compañías que consiguieron la autorización de Adif para poner sus trenes en las vías españolas además de Renfe. Los primeros en hacerlo iban a ser los franceses cuya marca 'low cost' iba a comenzar operaciones inmediatamente, este mismo día 14. En cambio, el virus ha obligado a retrasar la llegada de los trenes privados hasta, al menos el final del primer trimestre de 2021. Por ello, Renfe seguirá en solitario, por lo menos, hasta marzo.

Para operar en nuestro país, SNCF ya ha probado en las vías los trenes Alstom de doble piso que ha traído de Francia. En total, 14 convoyes que, en un inicio, cubrirán la ruta entre Madrid y Barcelona, la más jugosa de las ofertadas, con 509 plazas que se han adaptado al mercado español. Uno de los objetivos principales de la llegada de la competencia a las vías nacionales era rebajar el precio del billete. De acuerdo con el Panel de Hogares que lleva a cabo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), un 40% de los pasajeros del tren no estaba satisfecho con el coste de los billetes. SNCF tratará de cubrir ese hueco.

El otro gran operador, Ilsa, deberá esperar aún más y sus trenes no llegarán a las vías hasta 2022. Los propietarios de la aerolínea regional Air Nostrum se aliaron con el gigante italiano Trenitalia para desarrollar su estrategia para el mercado ferroviario español. Para ello, han fichado a directivos de dos ramas diferentes, conocedores del mercado del transporte en España -provenientes de Vueling y Amadeus- y otros firmes conocedores del ferrocarril, que llegan desde la alemana Deutsche Bahn.

Al carecer del material rodante, la compañía tuvo que encargar su fabricación lo que ha retrasado la entrada en operación. Para ello, Ilsa ha adjudicado un contrato de 797 millones a la empresa japonesa Hitachi y a la canadiense Bombardier con el que fabricarán 23 trenes de alta velocidad íntegramente en España. Se trata de convoyes del modelo ETR1000, conocido como Frecciarossa 1000, los mismos que utilizan en Italia.

También se retrasó la apuesta 'low cost' de Renfe

El tercer operador que estará en España es el propio incumbente, Renfe. Más allá de su ya clásica operativa, Renfe diseñó el lanzamiento de su AVE 'low cost' para mediados de este 2020, tratando de adelantarse a la llegada de la competencia privada. En cambio, sus planes tampoco salieron bien y con la llegada del virus este proyecto que ya estaba a punto de lanzarse se quedó paralizado. "No veo que podamos platear un servicio low cost en el corto espacio de tiempo", "con las distancias de seguridad que se plantean, va a ser complicado", decía José Luis Ábalos, ministro de Transportes este pasado verano.

En cambio, y con el objetivo de no quedarse rezagados con respecto a los nuevos privados, Renfe se estaría planteando el relanzamiento de este servicio entre Madrid y Barcelona para principios del próximo año. De esta forma, trataría de adelantarse a la llegada de los trenes franceses que serán su principal competencia en este tramo. La carrera por levantar el vuelo del AVE privado en España comenzó hace más de dos años. Entonces nadie se planteaba que un día clave como el próximo 14-D podría verse empañado por un virus que ha limitado la movilidad al máximo y ha dejado en papel mojado un hito de la historia ferroviaria española.