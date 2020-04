La Liga frente a Telefónica y los derechos del fútbol: más de 260 millones en juego

La Liga lleva un mes sin partidos. La pandemia del coronavirus obligó a la patronal y la Federación Española de Fútbol a suspender 'sine die' la competición. Ahora, cuatro semanas después, ambos organismos buscan los resquicios para tratar de retomar la competición. Se resisten a dar por muerta la temporada 2019/2020, a la que le restan once jornadas que aún no se han disputado. Sobre la mesa hay cientos de millones de euros de pérdidas para los clubes. Sólo en derechos de retransmisión televisiva se juegan más de 160 millones que tendrían que ser devueltos a Telefónica en caso de cancelación definitiva, junto con los casi 100 que éstos no tendrían que desembolsar.

Desde hace semanas los equipos de abogados de los cuarteles generales de ambas partes estudian al milímetro el contrato millonario de explotación de esos derechos. Las cláusulas son una incógnita pero el presidente de La Liga sí que ha salido al paso para poner números, con el objetivo de alertar del coste que tendría para ellos. Tebas ha asegurado esta semana que han recibido de manos de Telefónica y el resto de operadores el 90% del dinero que corresponde con la actual temporada. Es decir, sólo quedaba un 10% que debía ser abonado en estas semanas, pues se trata de un acuerdo en el que los pagos son progresivos para evitar desembolsos muy elevados de una vez. Ese 10% se perdería, según los cálculos de Javier Tebas. Pero además se suma más del 18% de lo ya ingresado, pues se trataría de la parte proporcional por los partidos no disputados.

Los derechos de retransmisión de los principales partidos de La Liga fueron adjudicados a Telefónica en junio de 2018 por 2.940 millones de euros para las siguientes tres temporadas. Según confirman fuentes conocedoras, no hay un reparto desigual del coste por años, por lo que de media supone un desembolso por cada periodo de 980 millones de euros. Por tanto, Telefónica se ahorraría en torno a 100 millones de euros (el 10% no abonado) y debería recibir como devolución más de 160 millones de euros. Es decir, se trata de un montante total que supera los 260 millones. Queda por ver si, finalmente, la póliza de seguro contratada por La Liga cubre una causa de fuerza mayor como esta pandemia del coronavirus y, al menos, alivia el coste.

Telefónica al otro lado

Telefónica está al otro lado. La compañía presidida por José María Álvarez-Pallete, que ha hecho una fuerte apuesta por el fútbol como uno de sus contenidos premium, tiene un doble papel en este campo de juego. Es comprador y vendedor a la vez. Adquiere los derechos y luego los explota comercialmente. Por tanto, no sólo desembolsa a La Liga la cantidad acordada, sino que cobra a los clientes de sus paquetes Fusión. Y estos no son, precisamente, minoría. Según aseguró el consejero delegado, Ángel Vilá, el pasado mes de noviembre, los contratos que superan los 95 euros al mes (que en la mayoría de los casos cuentan con el 'deporte rey' en su oferta) representan el 59% de los 4,7 millones totales. Hay mucho en juego.

La multinacional aún no ha marcado jugada en este partido, a la espera de los acontecimientos y de la decisión final que se tome sobre el campeonato en las próximas semanas. Pero tiene dos frentes. Por un lado, qué va hacer con sus clientes. En caso de cancelación, todo apunta a que deberá compensarles después de varios meses sin prestar el servicio del fútbol. ¿El coste? Aún no ha sido calculado. Por otro lado, se encuentra su relación con La Liga. Hasta ahora, ha guardado silencio y queda por ver si no sólo pide el reingreso de las cantidades sino también daños y perjuicios o algún tipo de compensación 'extra' por los efectos causados.

En ese daño a los intereses de la operadora también estaría el papel como 'revendedor' de esos derechos. Como compañía con una posición de dominio en el sector audiovisual, tras la compra de Digital+, el regulador impuso una serie de exigencias. Entre ellas está la obligación de ofrecer la venta de esos contenidos premium a sus rivales. Y Orange los adquirió en esta oferta mayorista por más de 300 millones de euros. La operadora gala también reclamará, previsiblemente, el reembolso de la cantidad que ya haya pagado a Telefónica. No es el único. También está Mediaset, que los ofrece a través de streaming en su plataforma Mitele Plus después de comprarlos a la compañía presidida en España por Emilio Gayo.

Además, hay que tener en cuenta que entre los 'damnificados' por esa cancelación no sólo está Telefónica. También está la propia Mediapro. El grupo presidido por Jaume Roures se quedó con algunos paquetes más pequeños. Por ejemplo, resultó adjudicatario de los partidos en abierto de Primera y Segunda División en una puja en la que, según reconocía La Liga, "ninguna de las ofertas recibidas ha alcanzado el precio de reserva".

Un calendario muy apretado

Desde el lado de los organismos del fútbol (Liga, Federación y Fifa) están trabajando a contrarreloj con el objetivo de regresar a la competición. Incluso en junio. Pero, el calendario no deja de apretarse y esta posibilidad no es sencilla, teniendo en cuenta el estado de la pandemia, con entre 600 y 700 muertes diarias. El estado de alarma continuará más allá del 26 de abril, según aclaró el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado fin de semana. Se levantarán algunas restricciones pero todo apunta a que no será sencillo reanudar los partidos en ese mes de mayo. A esto hay que sumar la necesidad de añadir, según confirman diversas fuentes conocedoras, entre una y dos semanas de 'pretemporada' después del parón sufrido por los equipos, que no han podido entrenar con normalidad por el confinamiento de toda la población. Sólo hay que mirar el caso alemán: los jugadores han regresado a la preparación física en sus clubes, con el objetivo de que a principios de mayo regrese la competición.

En este partido también hay otra parte a tener en cuenta: la de los jugadores. Ese calendario ajustado hace prácticamente imposible la conclusión del campeonato antes del 30 de junio, fecha clave para muchos deportistas, pues es el último día de sus contratos. La Fifa recomendó que lo que debían abordar los clubes era una extensión más allá de esa fecha. Sin embargo, esto ha puesto en guardia a la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). Se trataría de una modificación sustancial y unilateral de las condiciones de trabajo, por lo que tendría que ser pactada por todas las partes. Las posiciones no se han acercado.

El tiempo pasa y los días juegan en contra de La Liga y la Federación. Telefónica sigue aguardando en un segundo plano, a la espera de resolver el entuerto y decidir qué hacer con los derechos adquiridos (y los no pagados) y sus clientes más preciados y rentables. Las próximas semanas van a ser claves.