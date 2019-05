Lío en los reventas de Champions: dejan sin entrada a centenares de aficionados

Fuerte polémica en la reventa de entradas de la final de la Champions League de este sábado en el Wanda Metropolitano. Las principales plataformas de reventa han cancelado 'in extremis' centenares de entradas revendidas a aficionados. ¿La razón? No han sido capaces de adquirir tickets suficientes para cubrir todas las que vendieron con antelación a los aficionados. Los ánimos están caldeados y la plataforma Stubhub, que compró la española Ticketbis en 2016, ha pedido "discreción" a su plantilla en Madrid para evitar represalias de quienes se han quedado sin entrada.

Los clubes finalistas -Tottenham y Liverpool- y la UEFA han presionado para evitar lo que ha sucedido en otras ocasiones: numerosas entradas que eran vendidas a sus aficionados se revendían automáticamente en las diferentes plataformas especializadas. ¿Cómo lo han hecho? Persiguiendo esa reventa, con prohibiciones expresas a aficionados incluidas.

Las plataformas de reventa, entre las que se encuentran Stubhub (compradora de la española Ticketbis) o Viagogo, habían comprometido (y cobrado) centenares de entradas a aficionados ingleses. Ante la imposibilidad de lograr esos tickets han iniciado la comunicación de las cancelaciones 'in extremis' de esos tickets. Le devuelven el dinero y le ofrecen una compensación económica. Se trata de fans que no sólo han hecho el desembolso para esa entrada, sino que, en muchos casos, han pagado por el alojamiento y el transporte, con precios desorbitados.

"Hemos sido alertados de que cientos de vendedores están evadiendo su responsabilidad de cumplir con las transacciones realizadas a través de nuestro sitio", admite Stubhub en un comunicado remitido a La Información, en el que asegura que ya se ha ejecutado "un número limitado de cancelaciones". Otras fuentes del mercado hablan de centenares de ellas. Viagogo también informó también a compradores, según confirmaba este miércoles la agencia Colpisa.

¿Qué es lo que ha sucedido? Hay que encontrarlo en el funcionamiento de los brókers, los intermediarios que utilizan las plataformas de reventa para colocar grandes cantidades de entradas. Una de sus prácticas son las conocidas como 'ventas a corto': pone en el mercado una entrada original que aún no tiene y que debe conseguir. ¿Qué ocurre si no la consigue? Acarrean, como en este caso de la Champions, cancelaciones 'in extremis'.

Medidas contra represalias

Ante esta situación, desde algunas de las plataformas se están tomando medidas ante posibles represalias de aficionados ingleses que se hayan quedado sin su entrada. Desde Stubhub reconocen a este medio que se ha hecho un llamamiento "a la discreción" para tratar de mantener la seguridad de su plantilla en España. Otras fuentes conocedoras señalan que en ese llamamiento se incluye la petición de que no lleven ningún signo identificativo de la compañía en estos días.

Por otra parte, las mismas fuentes hablan de que se ha pedido a los empleados que trabajen desde casa y no acudan a las oficinas. Fuentes oficiales de Stubhub se limitan a asegurar que "está operando con normalidad atendiendo a las necesidades de nuestros clientes", sin negar esa petición expresa.

Quedan dos días para que se celebre la esperada final de la Champions League en el estadio Wanda Metropolitano. Y los problemas con la reventa de entradas no hacen más que acrecentarse.