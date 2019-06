El ladrillo vuelve a ser el rey de las deudas con Hacienda: debe más de 875 millones

El sector inmobiliario vuelve a ser el rey de la lista de morosos de la Agencia Tributaria. Sumando las cantidades de las cinco principales deudoras de este sector, la cifra supera los 875 millones de euros. El top 1 de las firmas inmobiliarias es para Reyal Urbis, una vieja conocida de esta lista que año tras año se disputa alguna de las medallas. En esta ocasión, la sociedad ahora en liquidación de los Santamaría alcanza una cifra total de 353,23 millones de euros.

Justo por detrás se sitúa, al sumar todas sus empresas, Rafael Gómez, popularmente conocido como 'Sandokan' y condenado por el 'caso Malaya'. Su entramado denominado Arenal 2000 -incluye Arenal 2000, Arenal 2001, Arenal 2000 de inversión e Inversor Arenal 2000- suma un total de 238,97 millones de euros.

El tercer puesto es para Aifos, la promotora que consiguió llevarse el dudoso honor de cosechar la peor quiebra de las empresas de Málaga, dejando a su paso miles de damnificados. Jesús Ruiz Casado, el que fue presidente de la sociedad, siempre quería un poco más y esto hizo que la caída de su empresa se recuerde aún a día de hoy. Según los datos de la última lista de morosos de la Agencia Tributaria, Aifos debe aún 98,64 millones de euros.

A muy poca distancia está Prasa, otra compañía andaluza, en este caso de Córdoba, que también sucumbió a la crisis económica. La de José Romero tiene ahora una deuda con 97,95 millones de euros. El cuarto puesto es para 'El Pocero' que, a través de Onda 2000, acumula hasta 86,22 millones, cifra muy similar a la de años anteriores.

Reseña aparte -pese a estar fuera del 'top 5'- merece Nozar, la inmobiliaria madrileña de la familia Nozaleda, que el año pasado tenía una deuda con Hacienda de 197 millones de euros, apenas uno menos que el año anterior. En cambio, este año, la cifra se ha reducido hasta los 56,88 millones de euros. Desde 2015, solo había recortado seis millones de deuda, pero este año la reducción ha sido drástica. Esta inmobiliaria entró en concurso de acreedores con el inicio de la crisis, hace diez años. La empresa, con un pasivo cercano a los 2.000 millones, sigue en proceso concursal. La Sareb es uno de sus acreedores principales y ha pedido en varias ocasiones que se acelere la situación judicial.

La quinta lista de morosos de la Agencia Tributaria incluye un total de 4.028 deudores, lo que supone un 6,7% menos respecto a la cuarta lista, mientras que el importe global de deudas recogido en el nuevo listado supera los 14.100 millones de euros, un 7,8% menos que en la anterior. Respecto a la primera lista de diciembre de 2015, el número total de deudores que aparecen en este nuevo listado es un 17% menor, teniendo en cuenta las nuevas entradas.

No obstante, un total 2.079 deudores que figuraban en el primer listado ya no aparecen en el quinto, de forma que más del 42% de los que aparecían al comienzo de la publicación de la lista ya no se encuentran en la situación que implicaría aparecer en este nuevo listado.

La lista incluye a los deudores con la Hacienda Pública con deudas o sanciones tributarias de más de un millón de euros, pendientes de pago a 31 de diciembre de 2018, y que no se encuentran ni aplazadas ni suspendidas por cualquier motivo legalmente previsto.

