La cúpula de Paradores promete aplicarse el mismo recorte impuesto a la plantilla

El presidente de Paradores, Óscar López, y su equipo de directivos se aplicarán durante el periodo que permanezcan cerrados los establecimientos hoteleros de la empresa estatal el mismo ajuste salarial del 23,5% que sufrirán en su nómina mensual los empleados que opten por no renunciar a sus vacaciones de 2020 como vía para compensar las jornadas de trabajo perdidas por las restricciones a la actividad económica impuestas en la lucha contra el coronavirus.

Paradores, que echó el cierre en su cerca de un centenar de establecimientos hoteleros con encanto el pasado 16 de marzo a causa del Covid-19, remitió hace unos días una carta a los trabajadores comunicándoles el mecanismo de compensación ideado por la empresa para recuperar las jornadas de trabajo perdidas durante el periodo en que los establecimientos permanezcan cerrados y los trabajadores estén en sus casas percibiendo su salario. Les planteó dos opciones, en concreto. Seguir percibiendo el 100% de su salario, con complementos y pluses incluidos durante este periodo de parálisis, pero a cambio de renunciar a sus días de vacaciones de 2020; o bien mantener en todo o en parte esas vacaciones, pero perdiendo en ese caso la prima de productividad durante el periodo en que la empresa no genere ingresos, es decir, mientras los establecimiento permanezcan cerrados.

La propuesta causó cierto revuelo entre los sindicatos, particularmente en CSIF, por la circunstancia de que esa 'prima de productividad' supone de media un 23,5% del sueldo medio total de los empleados de Paradores. En un comunicado CSIF advirtió de que esa medida podría empujar a un puñado de empleados de Paradores hasta las inmediaciones del Salario Mínimo y que en algún caso concreto habría trabajadores que podrían perder hasta un 50% de su salario. Fuentes de Paradores niegan tal cosa y aseguran que en el peor de los casos el ajuste se situaría en el entorno del 30% del salario bruto y sería en casos muy contados.

Fuentes de CSIF recuerdan, también, que los representantes de los trabajadores ya renunciaron a los 15 días de vacaciones extra durante los próximos cinco años que les correspondían por el retraso en aplicar la jornada de 37,5 horas en Paradores para compensar las jornadas perdidas del 16 al 29 de marzo; y que se han comprometido a prolongar su jornada hasta final de año para compensar el parón del 'permiso retribuido recuperable'. "Parece que hay que todo el coste lo tienen que asumir los trabajadores", aseguran

Otra de las circunstancias puestas de manifiesto desde el sindicato CSIF es que ese esquema de recuperación de jornadas únicamente alcanza al personal de convenio de Paradores, lo que deja fuera del mismo tanto el personal de Alta Dirección de la compañía, como a su propio presidente, además de a los directores de los establecimientos que se rigen por un régimen laboral diferente y no especialmente transparente, lo cual ha sido objeto de no pocas controversias laborales dentro de la empresa.

Recorte salarial y sin vacaciones

Fuentes de Paradores han aclarado a La Información que esta circunstancia no significa que el esfuerzo se vaya a concentrar de forma exclusiva en la plantilla y que tanto el presidente como la Alta Dirección tienen el compromiso de aplicarse un ajuste aún más duro que el planteado para el personal de la empresa. En concreto, y según estas mismas fuentes, el presidente de Paradores, Óscar López, llevará a la próxima reunión del Consejo de Administración de la empresa estatal una propuesta para aplicar ese mismo ajuste salarial previsto para la plantilla, derivado de la retirada de la 'prima de productividad' a los empleados que no quieran renunciar a sus vacaciones, tanto al presidente como a su Junta Directiva, aunque en este caso de forma incondicionada. No dependerá de que presidente y directivos disfruten o no de sus vacaciones porque el acuerdo incluirá la renuncia expresa de la Alta Dirección de Paradores a tener días de asueto en este año 2020.

El equipo directivo de Paradores entiende que, de este modo, va más allá del esfuerzo solicitado a los empleados de la compañía y se cumple con el objetivo de ejemplaridad que, entienden, deben mostrar en estas circunstancias. El asunto tiene sus asteriscos. Según la información publicada en la página web de Paradores, el presidente de la empresa estatal percibe unas retribuciones brutas (fijo+variable) de 183.500 euros al año. En el caso del personal de Alta Dirección de la empresa, su retribución bruta se sitúa holgadamente por encima de los 100.000 euros al año, rondando los 130.000 euros, en algunos casos, según estiman fuentes sindicales.

Por contra, el salario medio de la plantilla de Paradores se sitúa en 21.475 euros brutos, según reveló la propia empresa pública el verano pasado en la documentación asociada a su Plan de Rejuvenecimiento. Una retribución media que coloca al empleado tipo de Paradores en una escala salarial decididamente modesta, en las inmediaciones del 'mileurismo'. Lógicamente, un ajuste del 23,5% en la nómina mensual de un directivo tiene poco que ver con un ajuste similar en la nómina de un empleado con el rango retributivo más normal en la compañía.

Otro flanco por resolver. La empresa asegura que la propuesta de rebaja de sueldos para el presidente y la Alta Dirección se ha realizado con la unanimidad de todos los afectados, pero también reconoce que esa medida de ajuste no es aplicable de momento a los directores de los establecimientos con los que, admiten, hay una negociación pendiente.

Desde Paradores se incide en la excepcionalidad de la situación actual, en la confianza en que la inmensa mayoría de la plantilla no sufra perjuicio salarial alguno porque tenga a bien renunciar en todo o en parte a sus vacaciones dadas las circunstancias; y en el hecho no discutible de que, al contrario de lo que ha sucedido en el sector privado, Paradores -como el resto de las empresas públicas- no ha hecho un ERTE y ha aguantado el tirón garantizando el 100% del sueldo a sus trabajadores aún cuando lleva cerca de un mes sin obtener ingresos.