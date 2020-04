Los bancos aseguran que no cobrarán intereses en su moratoria hipotecaria

Las entidades financieras no cobrarán intereses a sus clientes por los aplazamientos de hipotecas y créditos personales de consumo que se articulen mediante préstamos personales o modificaciones, pese a lo que las asociaciones de consumidores se mantendrán vigilantes para evitar malas prácticas. Así lo ha explicado este miércoles la asociación de usuarios de productos financieros Asufin, que ha recibido esta información de "fuentes bancarias de toda solvencia", que no desvela, después de acusar -junto con Adicae- a la banca de aprovechar los problemas de sus clientes para hacer negocio.

Según la nota de Asufin, las fuentes aludidas han explicado que "cualquiera de las soluciones ofrecidas al cliente no supondrá mayor carga financiera, sino que se articulará como un préstamo personal a meros efectos contables".

También han confiado en las entidades "opten por la fórmula más sencilla para los clientes, evitando novaciones que supongan más gastos de notaría, registro e impuestos".

Asufin ha valorado "muy positivamente" esta aclaración y ha agradecido a las entidades "que tomen la iniciativa de apoyar a sus clientes en estas circunstancias con aplazamientos de deuda razonables".

Asimismo, ha insistido en que los consumidores no han defendido "en ningún momento la condonación de cuotas", sino la aplicación de mecanismos de carencia, en los que la deuda no se deja de pagar sino que se aplaza. Con todo, la asociación vigilará que no se cargue a los clientes con créditos puente o refinanciaciones que añadan deuda a sus préstamos y generen mayor vulnerabilidad financiera de cara a la situación crítica que se producirá a consecuencia de la pandemia.