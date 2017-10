Los estafados de Fórum, 11 años después: "Lucharé por mi dinero hasta morirme"

Las voces de los damnificados se perciben con distintos tonos. Al otro lado del teléfono o cara a cara, algunos parecen resignados por la adversidad y otros más enteros. Pero sus testimonios tienen mucho en común. Más de once años después de aquella recordada intervención judicial llevada a cabo en mayo de 2006, la Audiencia Nacional ha comenzado a celebrar desde el pasado mes el juicio por la macroestafa de Fórum Filatélico. Un total de 29 altos directivos de la sociedad de inversión en sellos de correos se han sentado en el banquillo de los acusados, entre los que destaca el ex presidente y principal accionista, Francisco Briones, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide 27 años de cárcel.



Junto a Afinsa (cuya mayoría de directivos -11 de 13- ya fueron condenados por la Justicia el pasado año), ambas sociedades llegaron a sumar 459.000 clientes salpicados por un auténtico escándalo. Sus comerciales, desde comienzos de la década del 80, ofrecían el oro y el moro para captar inversores. El arma de seducción esgrimida a los ahorradores fue que obtendrían ganancias muy superiores a la rentabilidad que ofrecía la banca. Pero todo se desplomó como un inmenso castillo de naipes. Fórum Filatélico y Afinsa quedaron debiendo 6.281 millones de euros. La inmensa mayoría de afectados se vieron finalmente estafados tras invertir en la compra de sellos. Terminaron arruinados. Su dinero se evaporó y muchas familias perdieron todos los ahorros que tenían.



Ya ha transcurrido más de una década de aquello. Mientras se celebra el juicio contra la ex cúpula de Fórum, ¿qué ha pasado en las vidas de los afectados? Hay historias de superación... y también de desesperación. Muchos todavía no han recuperado prácticamente nada de su inversión. Desde los que perdieron casi todo y se consumen en sus dramas, a los que se han reinventado y consiguieron salir adelante como pudieron, éstos son algunos de sus testimonios y relatos de vida.



"Las marcas psicológicas que me ha dejado han sido tremendas"



Rosa María Hernando tenía 38 años cuando decidió invertir, junto a su marido, en Fórum Filatélico. "Habíamos cobrado la herencia de mi suegro. Consultamos dónde invertir, y otro familiar nos convenció de que los sellos nos darían más puntos de rentabilidad e intereses que cualquier banco. En teoría el negocio era muy rentable y sólido. La empresa tenía 25 años de antigüedad y nadie podía sospechar lo que terminó ocurriendo", relata.



Hernando, que vive en Madrid, solo pudo recuperar el 10% de los 120.000 euros invertidos. De a poco fue intentando cicatrizar heridas, pero "el daño psicológico que nos ha dejado todo esto es tremendo", confiesa. La mujer, que reside en Madrid, cree que jamás le devolverán la totalidad de sus ahorros. Trabaja como planchadora y su

marido, autónomo, presta servicios en una empresa de transportes. Todos estos años han sido muy duros para ellos, según reconoce. "El banco nos ha llamado varias veces para decirnos que teníamos descubiertos de hasta 800 euros. Después de Fórum vinieron los largos años de crisis. El trabajo bajó mucho. Hoy no tengo nada más que mi piso, y ni puedo ayudar a mi hija, que se ha independizado. Tampoco me ilusiono con el juicio que tiene lugar ahora. Veo muchas patrañas y mentiras. Y una cosa más: el Estado fue responsable también de haber pemitido esa estafa", comenta.



"Pienso pelear cada uno de mis 336.000 euros hasta morirme"



José Antonio Álvarez Laliga tiene 73 años y vive en Murcia. Es jubilado, pero durante gran parte de su vida se ganó la vida como empresario confitero. Vendió finalmente su panadería a comienzos de este siglo, y después invirtió su dinero en la Bolsa. Pero finalmente decidió apostar por Fórum. "Puse todo el dinero que había ganado en mi vida: 420.000 euros. Los dos primeros ejercicios obtuve rentabilidad con la empresa y cobraba, pero después vino la gran estafa. Me quedé sin nada. Tuve que volver a trabajar, pero como empleado. En estos años mi mujer falleció de un derrame cerebral, porque no pudo soportar cómo nos robaron todos nuestros ahorros", confiesa.



El hombre, en un momento, parece quebrarse al hablar. "Hemos estado toda la vida luchando y trabajando y después nos ocurrió esto. Yo ahora malvivo con una pensión irrisoria de 900 euros. solo he podido recuperar el 20,5% de mi dinero. Pero, ¿sabe qué? La esperanza es lo último que se pierde y pienso pelear cada uno de los más de 336.000 euros que me deben hasta morirme. Lo que todo el mundo tiene que saber es que esto ha sido un acto de terror, porque por los casos Fórum y Afinsa han sido afectadas medio millón de familias, o lo que significa tres millones de españoles, y no pocos se han suicidado o muerto las depresiones y disgusto causado", señala.



"No puedo borrar la culpa de haber metido en esto a amigos íntimos"



Pilar Morera, de 59 años, recuerda nítidamente cómo fue convenciendo, hace doce años, a amigos íntimos y allegados para que invirtiesen en el "negocio de los sellos. Yo trabajé para ellos sin estar en nómina. Familiares míos trabajaban en Fórum, me decían que era una empresa solvente, y además de depositar el dinero de mi familia (más de 120.000 euros) les decía a la gente que más quería que se animaran con este negocio. Hoy siento una gran culpa por haberlos metido en todo esto. Siempre digo que si me toca el Gordo voy a devolverles parte del dinero", afirma.



Hace 12 años, ella soñaba con comprarse una casa en Ávila, por eso invirtió en el negocio de los sellos y adquirió una hipoteca de 150.000 euros. "Hoy todavía estoy pagando 1.000 euros al mes de hipoteca por la casa. Gano 1.400 euros con mi trabajo como oficinista y mi marido, que era autónomo, recibe una pensión de apenas 500, porque está operado del corazón. Nosotros recuperamos apenas un 12% del dinero y nuestra vida es muy modesta. Tengo dos hijos, uno ha tenido que irse a Londres porque aquí no tenía futuro, y a mi hija ni la puedo ayudar en sus estudios. Ella cursa veterinaria. Yo no espero nada de este juicio. Tal vez estos señores vayan a la cárcel, pero a mí nunca me devolverán lo que es mío", advierte.



"La cárcel para los culpables no nos aliviará este infierno"



Ana Flores Guzmán imaginó, como la mayoría de las víctimas de Fórum y Afinsa, que tendría una plácida vejez gracias a sus ahorros: unos 21.000 euros en total. Ella trabajó toda su vida como empleada doméstica y su compañero, Salvador Diez Vaquerizo, la acompañó en la aventura de intentar invertir en un "negocio redondo. Me convenció el hijo de mi prima, que era comercial de Fórum. Cuando me enteré de lo que nos habían hecho, me quise morir", cuenta la mujer.



"Nuestra vida, desde entonces, ha sido muy sacrificada. Tengo dos hijos, uno está en el paro y a la otra no puedo ayudarla en nada. Cada día sufro con lo que ha pasado. La cárcel para los culpables no nos aliviará todo el infierno que hemos pasado. Y nosotros ya estamos resignados: no nos devolverán el dinero. Claro que hay que seguir adelante, no queda otra. No hay derecho sobre lo que nos han hecho. Eso es imperdonable", concluye.



"Soy afectado, pero quiero dar un mensaje de esperanza"



Jose Javier López de Castro Martínez, de 49 años, también ha caído en las garras del caso Fórum - Afinsa. Lo primero que quiere dejar en claro al hablar es que no le interesa en absoluto dar una apariencia de victimismo del colectivo afectado. "Estamos bastante cansados de la imagen que hasta ahora se ha transmitido en la mayor parte de las ocasiones. Las víctimas de Fórum y Afinsa no éramos ni tontos avariciosos y ni pobres personas mayores estafadas, como muchos interpretan. A mí me interesa más dar un mensaje de superación y esperanza. Soy un afectado, claro, pero quiero trasmitir que seguimos peleando por nuestros derechos", expresa.



"Yo pienso que este juicio no va a servir para brindarnos una solución real. Probablemente saldrá una condena para los culpables, pero aún esperamos la solución política para nosotros prometida por el presidente Mariano Rajoy, que consiste en el resarcimiento económico que no se ha cumplido", destaca López de Castro.