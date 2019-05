Los gestores de fondos no temen al Brexit y la guerra comercial entre EEUU y China

Los gestores de fondos restan importancia a los riesgos del Brexit y a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, según quedó de manifiesto en el Foro sobre “Perspectivas de mercado 2019”, organizado por La Información y patrocinado por Ibercaja, que analizó las previsiones para lo que queda de año. En la mesa redonda, moderada por Fernando Pastor, director adjunto de La Información, participaron Raquel Blázquez, jefe de Gestión de Inversiones de Banca Privada de Ibercaja; Pablo Moreno, client relationship manager Iberia & Chile de Robeco; Jaime Gea, relationship manager de Invesco; y Manuel Gutiérrez-Mellado, responsable de desarrollo de negocio para BlackRock España.

Raquel Blázquez aseguró que el “tira y afloja” entre EEUU y China es “una estrategia para endurecer las negociaciones”, pero no dudó de que finalmente éstas acabarán en acuerdo. Además, minimizó el impacto de los actuales aranceles en el crecimiento económico tanto de Estados Unidos como de China, que en el primer caso suponen un 0,1% del PIB y en el segundo un 1%, si bien advirtió que “la implementación de las medidas de política monetaria y fiscal anunciadas por China supondrían un estímulo adicional del 0,7%, con lo que el impacto se reduciría a un 0,3% del PIB”.

Raquel Blázquez, jefe de Gestión de Inversiones de Banca Privada de Ibercaja. / JG

Por otra parte, la responsable de Ibercaja aseguró que “los dos países están condenados a entenderse por las relaciones que tienen no solo a nivel comercial sino también de tenencia de deuda, porque uno de los principales tenedores de deuda de Estados Unidos es China”. En cuanto al Brexit, Blázquez descartó a corto plazo riesgos en este asunto porque “le han dado una patada hacia adelante, con lo que hemos aplazado el temporal hasta el 31 de octubre”.

Jaime Gea, de Invesco, afirmó, también, que “al final la guerra comercial tiene un impacto marginal en el PIB, tanto de la economía americana como china” y añadió que, en todo caso, en este tema “no hay un claro ganador o perdedor”.

El representante de Robeco, Pablo Moreno, fue incuso más explícito y se refirió al conflicto entre EEUU y China como “una partida de cartas, con unos órdagos que vienen de la parte americana vía tuit”, pero convencido de que el escenario final más probable será el que interese a las dos partes. No obstante, explicó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no debe minusvalorar el efecto de sus tuits en la economía y en los mercados, aunque éstos “se han recuperado porque saben que Trump es de amagar y no pegar al final, por lo que están a la espera”. De cualquier manera, Moreno indicó que “queremos creer que el escenario probable será el más razonable”.

El directivo restó también importancia al impacto del Brexit en los mercados y mostró una mayor preocupación por la situación política en Italia, “donde la coalición de gobierno está un poco más agitada ante las elecciones europeas”.

Manuel Gutiérrez-Mellado, de Blackrock, calificó de “ruido” los últimos tuits de Trump, y los contextualizó en una “antesala de negociaciones más duras o no”, pero “un tanto oportunista para caldear los ánimos”. Y añadió que “el mercado también ha aprendido y no ha sobrereaccionado como lo hizo en el cuarto trimestre”. De cualquier manera, aseguró que las posibilidades de que lleguen a un acuerdo razonable para todos son altas. En cuanto al Brexit, indicó también que por ahora “ha habido patada para adelante”. “De momento -añadió- la libra es la única que ha sufrido volatilidad y caídas importantes, pero creemos que habrá algún tipo de situación ordenada y, desde luego, hablar de un Brexit duro en octubre no está en la voluntad de nadie”.

Manuel Gutiérrez-Mellado, responsable de desarrollo de negocio para BlackRock España. / JG

Evolución de los mercados

En cuanto a la evolución de la economía, la directiva de Ibercaja explicó que nos encontramos en “un contexto global de crecimiento moderado correspondiente a una fase madura del ciclo”. Y recordó que veníamos de “un 2017 en el que hablábamos de crecimientos del 4%, y del 3,7% en 2018”. Y “aunque ahora el Fondo Monetario Internacional acaba de rebajar las previsiones de crecimiento del 3,5 al 3,3%, siguen siendo unas tasas aceptables”. Además, “existe una divergencia en la velocidad de crecimiento entre las diferentes áreas geográficas”. “En el primer trimestre, Estados Unidos se ha situado en el 3,2%, Europa en el 1,4% y China en el 6,3%”.

En cuanto a precios, señaló que no se están viendo presiones inflacionistas fuertes. “Es un escenario que nos va a llevar a tener todavía unas políticas monetarias muy acomodaticias, que tendrán un impacto para diferentes activos y que hará difícil encontrar valor en renta fija”. En este entorno, concluyó que “el activo en el que seguimos encontrando más oportunidades es la renta variable”, aunque en cualquier caso recomendó “carteras diversificadas”.

Pablo Moreno dibujó un panorama macroeconómico parecido y aseguró que “la renta variable es el activo en el que habría que estar”, aunque advirtió que “tampoco queda mucho que esperar en cuanto a grandes revalorizaciones”. Por su parte, Jaime Gea afirmó que “mientras el crecimiento del dinero y del crédito se mantenga en una zona estable no va a haber claras presiones inflacionistas y en los próximos dos o tres años esta expansión de ciclo en Estados Unidos se siga alargando”.

Jaime Gea, relationship manager de Invesco. / JG

Manuel Gutiérrez-Mellado planteó “un escenario para los inversores moderadamente optimista, donde los retornos a ganar son bajos, pero con un entorno de mercado actual en el que merece la pena seguir invirtiendo y asumiendo riesgo en cartera”. Además, abogó por “una mayor diversificación” y por “tener activos que empujen la rentabilidad de la cartera y también otros que funcionen como un refugio seguro”.

Principales sectores

Los expertos analizaron también los principales sectores. Para Raquel Blázquez, el de la banca “pasó ya la fase de falta de solvencia y ahora se encuentra en un momento distinto en el que el problema es la rentabilidad”. En cuanto al tecnológico, dijo que “existen una gran variedad de subsectores, por lo que hay que discriminar y ser disciplinados en las valoraciones de las compañías”.

Pablo Moreno destacó la amplia diversificación del sector financiero y advirtió del cambio que se está produciendo en el modelo bancario, así como del progresivo avance de las fintech. Con respecto al sector energético, puso en valor la transición ecológica y afirmó que “la energía eólica y la fotovoltaica ya son competitivas sin subvenciones”. Además, apuntó el aumento de la concienciación de los inversores en relación a la responsabilidad social de las empresas en las que depositan sus ahorros.

Jaime Gea Vélez resaltó el fuerte desapalancamiento de los bancos que se ha producido desde la crisis financiera y desveló que a su compañía le gustan “los bancos locales, los que están diversificados y tienen negocios de gestión de activos, y las bancas privadas”. En tecnología puso el acento en ciertas megatendencias de la sociedad de las que se van a beneficiar algunas compañías por ejemplo las de e-commerce. Y en energía, se refirió también a la creciente importancia de la responsabilidad social y las inversiones sostenibles a la hora de diseñar las carteras de valores.

Pablo Moreno, client relationship manager Iberia & Chile de Robeco. / JG

Finalmente, Manuel Gutiérrez-Mellado señaló que en el sector financiero “nuestro equipo de renta variable está infraponderado por un problema de rentabilidad, especialmente en Europa”. En cuanto al tecnológico, “en un entorno de crecimiento moderado, tener exposición a este sector es interesante”. Mientras que en energía “la transición de las nucleares y el carbón a las energías renovables atrae una inversión en infraestructuras muy importante”.