Los reyes del vino en España: cinco apellidos en un sector de 5.000 millones

España está considerada "el mayor viñedo del mundo" por ser el país que más superficie dedica a la vid. Un "viñedo" que está conmocionado desde que el 23 de mayo se conoció la noticia del fallecimiento, a los 88 años de edad, de Alejandro Fernández, fundador de Bodegas Pesquera y pionero de la Denominación de Origen Ribera del Duero. Como lo fue Fernández, en España hay unos cuantos hombres que pueden ser considerados ‘los reyes del vino’. De Tempos Vega Sicilia a Viña Tondonia, pasando por González Byass, Cune, Matarromera, Marqués de Riscal, Dominio de Pingus, Familia Torres, Chivite, Ramón Bilbao...

Las cifras ilustran la importancia de un sector que genera más de 425.000 empleos en España, un país que cuenta con 950.000 hectáreas de viñedo, aproximadamente el 13% del total mundial, según la Federación Española del Vino (FEV). La producción media anual de vino y mosto ronda los 40 millones de hectolitros (tercer productor mundial). Hay más de 4.300 bodegas, de las que más de 3.000 son exportadoras, que facturan 5.390 millones de euros al año y venden sus vinos a 190 países. Somos el primer país exportador en volumen y el tercero por valor de las exportaciones, con 2.700 millones de euros. El vino atrae cada año a nuestro país a tres millones de turistas -antes de la pandemia- y contamos con más de 150 variedades autóctonas de uva plantadas (airen, tempranillo, bobal y garnacha tinta son las más cultivadas), 70 denominaciones de origen, 42 indicaciones geográficas protegidas y 20 vinos de pago.

El fallecido Alejandro Fernández protagonizó en los últimos años un ‘culebrón’ entre viñedos que terminó en conflicto familiar entre el bodeguero, su mujer, Emilia, y tres de sus cuatro hijas. El pulso terminó en los juzgados, algo habitual entre los viñedos españoles. Episodios parecidos han protagonizado los Chivite (Bodegas Julián Chivite, Navarra), los Ferrer (Freixenet), los Raventós (Codorníu) y, sobre todo, los Álvarez (Vega Sicilia).

Pablo Álvarez, consejero delegado de Tempos Vega Sicilia, forma parte de los llamados cinco hijos díscolos de David Álvarez -el patriarca de la familia, fallecido en 2016- junto a Emilio, Elvira, Marta y Juan Carlos. Por otro lado se encontraban el padre y sus otros dos hijos, David y María José. El motivo: el control del imperio Eulen.

Sea como fuere, Pablo Álvarez Mezquíriz (Bilbao, 1954), abogado por estudios, fue colocado al frente de Vega Sicilia por su padre en 1985 cuando “no tenía ni idea de vino”. Hoy, Tempos Vega Sicilia está situada en el exclusivo mundo de las marcas de lujo y él la ha convertido en la única firma española en este selecto club al lado de nombres como Ferrari, Hermés o Dior.

Vega Sicilia, marca bajo la que cada año etiqueta apenas 360.000 botellas de sus míticos Valbuena quinto año, Vega Sicilia Único y Único Especial Reserva (sus añadas siempre están vendidas antes de salir al mercado e incluso hay lista de espera de varios años para ser uno de los 4.500 afortunados en el mundo que reciben cada año su cupo de botellas), cuenta además con Bodegas Alión (Ribera del Duero), Pintia (Toro), Macán (en La Rioja y al 50% con otra de las doce familias de la aristocracia mundial del vino, los Rothschild) y Tokaj Oremus en Hungría.

Pablo Álvarez huye del marketing y la publicidad tradicional. No le hace falta cuando Lionel Messi o Neymar suben fotografías a sus cuentas de Instagram bebiendo un "vegasicilia". Y no duda en abroncar a los políticos, como cuando presentó, en 2019, las cuentas de su imperio. "Vivimos en una especie de orden de los torpes en la que los nuevos gobiernos no superan a los predecesores salvo en torpeza", dijo.

Álvarez -cuya máxima es que jamás regala una botella de vino- ya ha anunciado que a los 70 años, en 2024, lo dejará. No se sabe aún si en manos de alguno de sus tres hijos (el mayor es ingeniero agrónomo) porque solo pondrá la bodega en manos de sus vástagos si éstos demuestran que lo merecen. Entonces, cuando Pablo Álvarez deje la primera línea, él y sus hermanos deberán tomar una decisión. Siempre ha comentado que Vega Sicilia no está en venta, pero la misma no se descarta.

Y en venta -sería más correcto decir en ‘reventa’- quiso poner el tres estrellas Juan Mari Arzak todos sus Viña Tondonia a finales de los 80 y principios de los 90 cuando la moda de los vinos afrutados, intensos y sin mucha maduración en madera parecía dejar atrás a uno de los clásicos, junto a La Rioja Alta S.A., entre los clásicos de La Rioja: Bodegas R. López de Heredia Viña Tondonia. "Ojalá le hubiésemos recomprado todas las botellas. No sé ni lo que valdrían ahora", suele contar María José López de Heredia, cuarta generación de la familia de viticultores y al frente de la bodega desde el año 2000. En López de Heredia se elaboran los vinos como siempre, “como lo hacía mi bisabuelo”. Y el clasicismo vuelve a estar de moda.

Hace apenas unas semanas, el Viña Tondonia Gran Reserva Blanco 2001, con 20 años de crianza, recibió 100 puntos en la calificación del "master of wine" británico Tim Atkin. Es la primera vez que lo logra un vino de Rioja. Y hay más, porque la bodega centenaria ha hecho triplete. El especialista en vinos también ha premiado Viña Tondonia Gran Reserva 2010 como mejor rosado y a Mercedes López de Heredia como bodeguera del año. El vino de los 100 puntos, del que apenas se hicieron 5.000 botellas, todavía no ha salido al mercado y será muy difícil de conseguir. Mercedes López de Heredia sitúa su precio en restaurantes de “200 euros para arriba”. En Haro están de celebración en este 2021. Y eso que los agoreros decían hace 30 años que López de Heredia y Viña Tondonia, el Rioja clásico de toda la vida, había 'muerto'.

"Ojalá le hubiésemos recomprado todas las botellas. No sé ni lo que valdrían ahora", suele contar López de Heredia

Junto a Pablo Álvarez y su Vega Sicilia, Miguel Agustín Torres Riera (1941), Presidente y Consejero Delegado del Grupo Familia Torres, forma parte de la exclusivísima Primum Familiae Vini (PFV), creada en 1991 y que integra a doce de las familias centenarias que crean los vinos más importantes del mundo. La relación asusta: Marchesi Antinori, Toscana, Italia; Château Mouton Rothschild, Bordeaux, Francia; Joseph Drouhin, Bourgogne, Francia; Egon Müller Scharzhof, Mosel, Alemania; Hugel & Fils, Alsace, Francia; Pol Roger, Champagne, Francia; Famille Perrin (propietarios de Château de Beaucastel), Rhône, Francia; Symington Family, Porto, Portugal; Tenuta San Guido, Toscana, Italia; Torres, Cataluña, España y Vega Sicilia, Ribera del Duero, España.

Torres (Villafranca del Penedés, Barcelona) es la cuarta bodega española que más factura (257 millones de euros en 2019) y fue fundada en 1870 por los hermanos Jaime y Miguel Torres. Cuenta con viñedos en la Denominación de Origen Penedés, en Chile con la bodega Miguel Torres Chile y en California, Torres fundó en 1986 Marimar Estate. En España también cuenta con viñedos en la D.O. Cuenca de Barberá, D.O.Q. Priorat, D.O. Costers del Segre, D.O. Toro, D.O. Jumilla, D.O.C. Rioja, D.O. Ribera del Duero, D.O. Rueda y, más recientemente, en D.O. Rías Baixas. Con su firma se comercializan vinos de distintas variedades, así como brandis. Sus vinos de gama alta incluyen Mas La Plana, Milmanda, Perpetual, Grans Muralles, Reserva Real, Fransola, Salmos, Waltraud, Purgatori, Sons de Prades...

Entre los reyes del vino también figura Mauricio González-Gordon, uno de los iconos empresariales del mundo del vino y su exportación y presidente de González Byass, otra de las empresas vitivinícolas familiares de quinta generación, fundada en 1835. Hoy es la sexta bodega con mayor facturación de España (240 millones de euros) y cuenta con bodegas, no solo en su Jerez natal, también en la Rioja, Somontano, Rueda, Ribera del Duero, México, Chile...

Em noviembre de 2019, un vino elaborado por González Byass, el Tío Pepe Cuatro Palmas, fue considerado el Mejor Vino del Mundo al lograr el “Champions of Champions Trophy” del International Wine Challenge. Considerada como la gran cita con el vino a nivel internacional, este concurso celebrado en Londres reúne las mejores referencias que compiten por convertirse en el mejor vino del mundo. En la 36ª edición, su jurado, compuesto por Master Wines y profesionales del sector, valoró la calidad y singularidad de una maravilla enológica de Jerez que ha conseguido este reconocimiento por primera vez en su historia.

Más conocida incluso es la ciudad del vino que Marqués de Riscal hizo construir en 2006 a Frank Gehry. Allí, en Elciego (Álava), se encuentra ‘la catedral’, que guarda botellas de cada una de las añadas desde 1862 hasta la actualidad. Marqués de Riscal, fundada en 1856, está dirigida por Alejandro Aznar y Luís Hurtado de Amézaga, que pertenece a la sexta generación de la familia fundadora de Marqués de Riscal. Así, un vino tan especial como el Marqués de Riscal, Frank Gehry Selección Reserva 2012 puede costar unos 350 euros.

La relación de los reyes del vino podría continuar con Carlos Moro (Matarromera), José Moro (Bodegas Emilio Moro) o Víctor Urrutia, uno de los hombres más ricos de España y máximo accionista de la emblemática Compañía Vitivinícola del Norte de España (CUNE), en cuyo accionariado, también está otro multimillonario como Juan Abelló, con un 10%, o el danés Peter Sisseck. Un ingeniero agrónomo nacido en 1962 en Copenhague, que en 1990 llegó a la Ribera del Duero casi por casualidad, pensaba estar en tierras castellanas apenas un par de meses en su camino hacia California, pero compró unas pocas viñas de cepas viejas y revolucionó la manera de hacer vino de la zona

Hoy produce uno de los vinos más caros y exclusivos de España y del mundo: el Pingus, de su bodega Dominio de Pingus. La pequeña bodega que creó este alquimista del vino, se encuentran en Quintanilla de Onésimo Valladolid) apenas a 6,1 kilómetros, en línea casi recta por la Nacional 122, de las Bodegas Vega Sicila. Es la llamada ‘milla de oro’ de la Ribera del Duero, y por extensión del vino español.