Los trabajadores de Apple se plantan y rechazan la vuelta al trabajo presencial.

Un grupo de trabajadores del gigante tecnológico Apple ha expresado su rechazo al plan de retorno a la oficina que desveló la empresa para sus empleados la semana pasada, acogiéndose a un modelo híbrido. El grupo Apple Together, formado por trabajadores de la empresa, ha emitido un comunicado interno, recogido por el diario británico 'Financial Times', en el que rechaza el plan de la empresa porque no contempla que muchos empleados son "más felices y productivos" trabajando fuera de la oficina tradicional.

El plan de Apple era que a partir del 5 de septiembre, todos los empleados volvieran tres días a trabajar de forma presencial a la oficina. El objetivo de la empresa es que primero se aplique en sus oficinas de Silicon Valley y luego se extienda al resto. El grupo de trabajadores defiende que los empleados deberían poder decidir con su jefe directo la fórmula de trabajo que más se ajuste a su situación.

El plan para trabajar de forma remota

"Los equipos que participen en el programa piloto vendrán a la oficina tres días a la semana con martes y jueves como días establecidos en toda la empresa, pero ahora sus equipos decidirán el tercer día que vengan", explicó el consejero delegado de Apple, Tim Cook, en una carta remitida a la plantilla y a la que tuvo acceso 'The Verge'. En este sentido, Cook subrayó que cada equipo decidiría qué día es el adecuado para ellos para cumplir la tercera jornada de trabajo presencial, señalando que muchos empleados tendrían la opción de trabajar de forma remota dos días a la semana y, dependiendo de su función, también habría la opción de trabajar de forma remota hasta cuatro semanas al año.

Asimismo, el ejecutivo apuntó que distintas ubicaciones de la compañía en todo el mundo se encuentran en diferentes fases. De este modo, en el caso del Valle de Santa Clara, Apple planea comenzar el nuevo piloto ajustado con todos los empleados en la oficina tres días a la semana a partir del próximo 5 de septiembre.