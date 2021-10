La 'ludopatía' de Codere: la compañía se aferra a un clavo ardiendo para subsistir.

Como si de un ludópata se tratara, Codere, altamente endeudada, busca de forma desesperada financiación para seguir ejerciendo su actividad. Pero... ¿de dónde vienen sus problemas económicos? Para entenderlo, hay que remontarse al año 2016, un ejercicio en el que la compañía superó los 1.000 millones de euros en pérdidas.

Codere gozaba (y goza) de una importante exposición a Latinoamérica, y un 68% de sus ingresos procedían de esta región. Argentina era, por aquel entonces, el principal mercado del Grupo Codere. Ello lo constaban hechos como que la compañía era el mayor operador de salas de bingo en la Provincia de Buenos Aires, con 14 salas y cerca de 7.000 terminales de juego. Otro de sus mercados importantes era el de México, donde Codere contaba con 19.184 máquinas, 90 salas de juego, 85 puntos de apuesta, un hipódromo y licencia para actuar también de forma online.

Tal y como explicaba en la Memoria Anual de aquel año el por entonces presidente ejecutivo del Grupo Codere, José Luis Sampedro, las divisas de Argentina y México se depreciarion un 59% y 17%, respectivamente, lo que hizo que la compañía se viera inmersa en una profunda crisis de la que nunca ha logrado recuperarse completamente. También fue reseñable la caída de un 13,9% de los ingresos en Colombia, a causa, igualmente, de la depreciación del peso colombiano frente al euro.

Al año siguiente, el 2017, Codere aplicó un plan de reestructuración con el que consiguió remontar ligeramente el vuelo, e incluso volvió a lograr unos beneficios de 19 millones de euros. Pero solo fue un espejismo, y en los dos ejercicios posteriores incurrió en pérdidas de 33 y 62 millones de euros, respectivamente.

El coronavirus, la gota que colmó el vaso

Cuando Codere estaba aún pleno proceso de recuperación del durísimo golpe que sufrió en 2016, llegó el 2020, y con él, la inesperada irrupción de la COVID-19. El sector del juego fue uno de los que se vio más perjudicado por los confinamientos y los cierres, ya que, al no ser un servicio esencial y desarrollarse en interiores, fue una de las últimas actividades en entrar en la llamada 'nueva normalidad'.

De hecho, tal y como detalla la última Memoria Anual de Codere, a día 31 de diciembre de 2020, la compañía operaba tan solo 23.074 terminales de juego de las 57.000 con las que obraba a 31 de marzo del mismo año. Lo mismo ocurrió con los puestos de bingo, que se vieron reducidos desde 30.000 a únicamente 941.

En términos económicos, el grupo vio como sus ingresos de explotación cayeron un 57%, desde los 1.389 millones del año 2019 a los 594 del 2020. Esta cifra dejó a la compañía en una posición de liquidez muy delicada, con una deuda financiera total de 1.020,6 millones. La crisis del coronavirus en Codere también tuvo sus consecuencias a nivel laboral. La firma despidió a un 12% de su plantilla, desde los 12.529 trabajadores con los que contaba en 2019 a los 10.998 que tenía a día 31 de diciembre de 2020.

La penúltima apuesta de Codere

Durante este verano, antes de optar por la reciente decisión de acometer la liquidación de la compañía, hizo uso de una penúltima bala para lograr financiación: la salida al Nasdaq de su filial de juego 'online'. La operación se basó en segregar esa división (la de mayor potencial del grupo) en la sociedad luxemburguesa Codere Online Luxembourg (Luxco) y fusionarla (manteniendo Codere una participación mayoritaria) con una empresa de propósito especial de compra (SPAC) de Estados Unidos: DD3 Acquisition.

El movimiento fue acogido en bolsa con una subida del 18,48% el día que se anunció. Pero en las dos sesiones posteriores volvió el sentimiento bajista al valor con caídas del 14,67% y del 6,72%, respectivamente. En cualquier caso, la compañía aclaró en su momento que esa operación no alteraba la necesidad de implementar su reestructuración, ya que su negocio continuaba "muy afectado por la evolución de la pandemia de Covid-19" y su liquidez seguía siendo "limitada".

Y así lo demostraron los últimos resultados económicos presentados por Codere, los correspondientes al primer semestre de 2021. La deuda financiera aumentó otros 130,5 millones de euros y alcanzó los 1.151,1 millones a 30 de junio de 2021, mientras que el efectivo del que disponía ascendía a 93,1 millones. Más allá de las cifras, la firma confirmó que, en base a valoraciones realizadas por expertos independientes, el valor de empresa del grupo era inferior al de su deuda.

Pero Codere no se rinde. Y ahora, pese a que, tal y como ha confirmado la compañía "ya no podrá continuar como una empresa en funcionamiento" sí que continuará operando a través una nueva sociedad 'holding' de la que los bonistas tendrán un 95% y los accionistas de Codere S.A el 5% restante. La firma se niega a aceptar su 'game over' y quiere jugarse el todo por el todo para sobrevivir.