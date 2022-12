Luis Abril toma posición ante la futura salida de Mataix en la cúpula de Indra

Es el último en llegar, pero ya está moviendo ficha en el esquema directivo de Indra para ganar posiciones. El hoy director general y consejero ejecutivo de la compañía, Luis Abril Jr., se coloca como 'sucesor natural' del hoy CEO del grupo, Ignacio Mataix, y se moviliza para situarse en la rampa de despegue. Éste último ha estado en la cuerda floja durante todo este año 2022. Todos estos movimientos se producen bajo la mirada de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que aún no ha dicho su última palabra sobre el expediente referido a la presunta concertación entre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) y sus dos principales socios, Sapa y Amber Capital.

Durante los últimos meses se ha especulado sobre la potencial salida de Mataix de la compañía, después de que se haya formalizado la reconstrucción del consejo de administración y se hayan consolidado los aliados del Estado en el accionariado. El que fuera 'hombre fuerte' de Abril-Martorell se ha defendido con uñas y dientes. Mientras tanto, Luis Abril trata de hacerse fuerte como potencial sucesor. Según explican fuentes del mercado, el directivo se ha movilizado en altas esferas políticas y económicas para postularse como el futuro consejero delegado.

En un potencial relevo, Abril trata de hacerse fuerte con Marc Murtra como presidente no ejecutivo, aunque su perfil profesional no está orientado precisamente hacia la industria de la defensa, clave para la nueva fase de la empresa semipública. En sus primeros años como socio de la consultora McKinsey se ocupó del sector de la energía. En concreto, la regulación, la gestión de activos o la generación de renovables. En marzo de 2014, bajo la presidencia de Abril-Martorell, se incorporó como responsable global del vertical de energía de Indra. Posteriormente fue ampliando sus áreas a industria y consumo.

Esa ausencia de la especialización no ha sido tampoco obstáculo para buena parte de los nuevos consejeros independientes que ocuparon desde la junta extraordinaria del pasado mes de octubre los sillones vacíos tras las destituciones y no renovaciones de junio. Tanto Mataix como Ignacio Martín, exjefe de los consejeros independientes y responsable del proceso de selección, tuvieron un papel determinante en la elección de los nuevos vocales, en cuyos perfiles brilla por su ausencia la especialización en materia de defensa. Esto hace que este consejo no sea especialmente beligerante contra el actual CEO.

Con la CNMV aún manteniendo 'vivo' el expediente abierto por la potencial concertación entre los tres principales accionistas de la empresa para ejecutar ese golpe de mano en la junta de junio, todas las fuentes consultadas confirman que un acuerdo amistoso con el actual CEO sería la llave para ese cambio en el poder. Es básicamente lo que se hizo con Cristina Ruiz, que presentó su dimisión tras la presión pero recibió 3,6 millones en concepto de indemnización y compensación por el 'pacto de no concurrencia' pese a aterrizar en la división de transformación digital de Santander.

En abril de este año los acontecimientos se precipitaron después de meses de mucha tensión interna en la tricefalia directiva de Marc Murtra, presidente no ejecutivo, y los dos consejeros delegados solidarios. Ese mes fue el elegido por Ruiz para presentar su dimisión como co-CEO responsable del área tecnológica (conocida como Minsait). Había que nombrar sucesor. Para evitar un vacío adecuado poder se dio luz verde al nombramiento de Luis Abril, hasta ese momento responsable del área de Energía, Industria y Consumo. Se aprovechaba para eliminar la tricefalia y se le quitaban los galones de CEO.

El 'spin off' del área tecnológica del grupo (Minsait) sigue sobrevolando. Su ejecución dejaría en una situación más complicada a Mataix y es por ello que, al igual que sucedía con la entrada en ITP Aero, se ha mantenido en contra pese a la presión de Amber Capital. El CEO reclamó durante la última conferencia con analistas una 'tregua' para dar cierta estabilidad a la compañía tras más de un año de varios terremotos corporativos. Él busca ganar tiempo. En esta negativa ha logrado un aliado: la Federación de Servicios de Comisiones Obreras, que ha amenazado con movilizaciones en caso de que salga adelante. Mientras tanto, la Federación de Industria, de la que depende la división de Defensa, ha guardado silencio hasta ahora.

Al otro lado juega Joseph Oughourlian, quien como inversor activista reclama cambios en la gestión y entre esos giros destaca precisamente el 'spin off'. Con las dos declaraciones públicas ejecutadas en las últimas semanas sobre este asunto, las acciones han vivido un auténtico rally, (más de un 30% de subidas desde mediados del mes de octubre) con lo que ha tratado de demostrar que el mercado apoya la medida. Ante este 'impasse', el inversor de origen armenio ha paralizado las compras de acciones y se mantiene en el 5% pese a su intención inicial de superar el 8%.

Tanto en la Sepi, donde existen diferentes sensibilidades pero con una mayor intención de blindar la estabilidad en los próximos meses, como en Moncloa no han demostrado ganas de más movimientos relevantes tras la sacudida del pasado mes de junio. Aunque la relación del Ejecutivo con Mataix no ha sido especialmente fluida en el último año y medio. Y en una potencial salida, Luis Abril busca jugar sus cartas. Aunque su especialización en defensa no sea una de ellas.