La Zagaleta 'pasa' de crisis y multiplica por cinco su venta de mansiones de lujo 

Las cifras sonríen a La Zagaleta. La firma, con matriz británica, ha pasado de 2,7 a 14,8 millones de euros en su cifra de negocio, gracias a la venta de mansiones de más de ocho millones de euros y de terrenos, que rozan los cinco. La sociedad mantiene un activo de 84,5 millones de euros. "En La Zagaleta se vende a buen ritmo lo que en en otros lugares similares cerca de grandes urbes cuesta años", explican desde esta entidad. Esta urbanización no es una más dentro del interminable rosario de urbanizaciones de la Costa del Sol con nombre evocador. Aquí la baja densidad urbanística es la característica principal. Pocas y exclusivas.

Se trata de una urbanización búnker situada a 26 kilómetros de Marbella con cerca de 200 mansiones salpicadas en un paisaje de 900 hectáreas de bosque mediterráneo en el término municipal de Benahavís, uno de los grandes beneficiados, junto con Estepona, del parón urbanístico en Marbella. Dos campos de golf, club deportivo, centro hípico, helipuerto para llegadas privadas y lago son algunas de sus características. La Zagaleta tiene su domicilio social y fiscal en el mencionado término municipial, pero está integrada en el Grupo La Zagaleta cuya sociedad dominante es Zagaleta Limited, con domicilio social en Londres, siendo esta sociedad la que formula los estados financieros consolidados.

Villa Komorebi, la última mansión en venta de La Zagaleta. / La Zagaleta

El lugar es refugio de CEOs y fortunas británicas y rusas. Los precios oscilan entre los 5 y los 25 millones de euros, y van de los 3.000 a los 10.000 metros cuadrados. Mantener la residencia suele tener un coste de unos 70.000 euros anuales y la cuota de comunidad ronda los 5.000 euros.

Allí residen personajes como el exalcalde de Moscú, Hans Snook, fundador y ex consejero delegado de Orange Telecom; el empresario danés informático y autor de best sellers de negocios David Heisselmeir; el extesorero del partido conservador británico Lord Stanley Fink o el expresidente de Nestlé. Eso sí, hacer una foto de sus propiedades desde sus vallas es imposible ya que el acceso sin autorización no está permitido.

La subasta de Khashoggi

El concepto de La Zagaleta surgió en el año 1989 cuando la empresa adquirió en subasta pública una propiedad del polémico millonario saudí Adnan Khashoggi: una mansión, que ahora cumple la función de casa club, y la parcela anexa que incluía un coto de caza. La idea inicial era construir 3.000 viviendas, pero el ideólogo de la operación, Enrique Pérez Flores (hoy presidente honorífico de la compañía), propuso tan solo 420. Por ahora sólo se han construido 230 viviendas.

Pero nunca se ha dejado de construir, porque el ritmo de venta es lento pero constante. La prueba es el balance del ejercicio 2018 donde se detalla la contabilidad de la firma. Por la venta de viviendas y parcelas se han ingresado 15 millones de euros. Destacan una villa cuya compra se cerró en diciembre de 2018 por casi 9 millones de euros y sus correspondientes parcelas por importe de 2,1 millones.

Otra fuente de ingresos de la compañía es el arrendamiento de sus exclusivas instalaciones. Es el caso del edificio del club de campo 'La Zagaleta', el cual comprende el campo de golf de 18 hoyos, una casa club con una superficie de 3.120 metros cuadrados, un edificio para cuadras de caballos, dos pistas de tenis y una de paddle y otras construcciones auxiliares. Posteriormente se incorporó a este contrato el segundo campo de golf 'Los Barrancos'.

Campo de golf de La Zagaleta / La Zagaleta

Rumbo a Cádiz

Pero los negocios de la firma británica van más allá de Benahavís. En 2017 vendieron el campo de golf Valderrama, situado en Sotogrande (Cádiz), a los socios del Real Club Valderrama, que pagaron 28 millones de euros por el campo, considerado uno de los mejores de Europa. En el acuerdo se incluye también las zonas de entrenamiento, la casa club y varias parcelas de usos residencial situadas junto al recinto deportivo, así como la marca Valderrama Golf.

Tras la venta, el grupo mantiene el proyecto de expansión de golf, hotelero y residencial en el municipio vecino de Castellar de la Frontera (donde por cierto tiene también su mansión el expresidente Felipe González) , así como varias parcelas de uso residencial alrededor del campo de golf Valderrama.