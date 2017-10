Lyft, respaldada por Google, estudia salir a bolsa en medio de su batalla con Uber

La empresa de transportes Lyft está estudiando la posibilidad de empezar a cotizar en Wall Street en medio de la lucha que mantiene con su rival Uber, según avanzó The New York Times.



Lyft, que acaba de anunciar que ha recibido una inversión de 1.000 millones de dólares (850 millones de euros) del gigante tecnológico Google, ya ha mantenido conversaciones con bancos de inversión sobre una posible salida a bolsa el próximo año.



La empresa todavía no ha decidido cuál sería el banco que lidere una posible oferta pública inicial (OPI) de venta de acciones para empezar a cotizar en Wall Street.



Obstáculos municipales

Lyft, que tiene su sede en California, fue fundada en 2012 y al igual que Uber se ha encontrado con obstáculos en algunas ciudades, aunque en otras como Nueva York ha llegado a acuerdos con las autoridades para asegurarse que opera dentro de la legalidad.



En medio de esas conversaciones que aún son confidenciales, según el Times, la compañía anunció ayer que Google invertirá en Lyft unos 1.000 millones de dólares, lo que eleva su valoración a unos 11.000 millones de dólares.

