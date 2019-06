Madrid desbloquea las Cocheras de Cuatro Caminos con el plan de Carmena

Un paso más. El Gobierno municipal del Ayuntamiento de Madrid ha desbloqueado el expediente del plan de las Cocheras de Cuatro Caminos con la intención de que sea aprobado de forma inicial en el próximo pleno municipal, ha informado el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

El expediente "ya va camino de la Comunidad de Madrid para que en diez días se reúna la comisión de Urbanismo, sea aprobado, y se lleve a cabo la aprobación inicial en el próximo pleno". "Hemos hecho en cuatro días lo que ha tardado cuatro años el anterior equipo de Gobierno, desbloquear este expediente que afecta a 443 familias madrileños", ha apuntado Fuentes. En cambio, lo cierto es que la Comunidad de Madrid, según ha apuntado el exconcejal José Manuel Calvo, remitió el preceptivo informe ambiental del plan de las Cocheras de Cuatro Caminos la semana pasada.

"Ese plan para las Cocheras es el tramitado por Más Madrid y no se aprobó por que faltaba el informe ambiental (que tiene que elaborar la Comunidad), que llegó la semana pasada", ha indicado Calvo en declaraciones a Europa Press.

José Manuel Calvo ha recordado que ese plan parcial que se elevará a Pleno es el tramitado por Ahora Madrid, que corrigió los defectos de forma del expediente firmado anteriormente por el PP. Se trataba de un defecto de forma encontrado en la tramitación elaborada por el PP en su momento para la incorporación de edificabilidad residencial sobre las Cocheras de Cuatro Caminos.

En concreto, el defecto de forma pasaba por que no se publicaron las fichas, con carácter normativo, cuando existe la obligación legal de publicarlas y si no la modificación del plan se podría declara ineficaz."Y si no ha pasado antes por Pleno es porque no había llegado el informe de impacto ambiental, un informe que no llegó hasta la semana pasada, con un gobierno en funciones", por lo que no se planteó por el anterior Ejecutivo un pleno de aprobación del expediente.

En el plan parcial modificado por Ahora Madrid se introdujeron cambios en la edificación, lo que implica un trámite complementario antes de elevarlo a Pleno. En cuanto a ese trámite complementario que deberá hacerse en la comunidad, Calvo ha expuesto que en su momento la Comunidad transmitió expresamente al área que hasta que no se presentara el informe medioambiental no se debería elevar la consulta sobre la mayor altura de la edificación.