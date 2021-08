Manuel Muñiz, que estuvo al frente de España Global, ficha por IE University.

Manuel Muñiz, el exsecretario de Estado de España Global, se reincorpora a IE University como 'provost' de la institución y decano de IE School of Global and Public Affairs, tras su periodo de servicio público en el Ministerio de Asuntos Exteriores hasta el pasado mes de julio, según ha anunciado IE University.

Muñiz, como 'provost', impulsará la expansión internacional de la universidad, y creará y consolidará nuevas alianzas estratégicas. Asimismo, y como miembro de sus distintos órganos de gobierno, participará en la definición de la estrategia de la institución a medio y largo plazo.

En calidad de decano, liderará los esfuerzos para la generación de conocimiento y la formación en los campos de las políticas públicas y los asuntos globales. Muñiz releva en el cargo a Susana Malcorra, exministra de Relaciones Exteriores de Argentina y exjefa de Gabinete de Naciones Unidas, quien permanecerá vinculada a la institución con responsabilidades de 'senior advisory'.

Manuel Muñiz retomará, asimismo, sus responsabilidades como director de la División de Artes y Humanidades, y como co-presidente del 'Center for the Governance of Change', centro de investigación que estudia el impacto de la tecnología en la sociedad.

Muñiz es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Master en Bolsa y Mercados Financieros del Instituto de Estudios Bursátiles, Master en Administración Pública por la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, y Doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Oxford. Ha sido además David Rockefeller Fellow de la Comisión Trilateral y Millennium Fellow del Atlantic Council. En 2019 fue distinguido con una Eisenhower Fellowship.