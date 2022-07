Mapa de la exclusión: el Gobierno y la banca deben rescatar a 3.230 municipios

Ni sucursal, ni cajero automático. Tampoco un agente financiero, una oficina de Correos o un ofibus. En España hay 3.230 municipios, que representan casi el 40% del total, que están totalmente excluidos financieramente. Eso sí, la mayoría de estas zonas son rurales y en ellas la densidad de población es muy reducida, por lo que en realidad afecta al 1,4% de todos los españoles. En cualquier caso, son 657.557 personas, más de medio millón, que a día de hoy no cuentan con accesibilidad alguna a los servicios financieros en su lugar de residencia. Para llegar al punto más cercano de acceso al efectivo, deben disponer de un coche y desplazarse por carretera unos diez minutos.

Esta situación de desamparo llama la atención cuando España es uno de los países con la red de oficinas y cajeros más densa de la Unión Europea, solo por detrás de Bulgaria y Francia. La diferencia es que en el resto de países se han buscado fórmulas alternativas para esa porción de la sociedad que ha quedado abandonada tras la reducción masiva de estructuras físicas. Desde que la red de oficinas bancarias de las entidades de depósito en España alcanzara un máximo en septiembre de 2008, la reducción ha sido del 58%, pasando de 45.707 a 19.015. En el caso de la red de cajeros, el total de los instalados ha caído un 23% de 2008 a 2021 (de 61.714 hasta 47.639), según el informe de autodiagnóstico que la banca solicitó al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).

Tras obtener este mapa, el sector bancario trabaja ahora con el Gobierno, y también con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en remediar esta situación en el marco del Observatorio de inclusión financiera. El plan todavía está en ciernes, por lo que las opciones que se barajan todavía no son públicas. Además de los ya implementados como los ofibuses, los agentes o los acuerdos con Correos -donde existe todavía margen de ampliación-, en algunos países del entorno se ha utilizado de forma muy intensa los denominados servicios de cashback. Este método acaba de aterrizar en España, aunque es previsible que cada vez se ofrezca más a través de convenios con determinados comercios minoristas, como las gasolineras, las farmacias o los supermercados.

De los 8.131 municipios que hay en España, el 54,4% del total, es decir, en 4.422 de ellos, no existen oficinas bancarias. En ellos viven 1,55 millones de personas (3,3% de la población). Si a las sucursales se les suman los cajeros automáticos, lo cierto es que la cifra de zonas sin estos dos tipos de puntos de acceso a los servicios financieros se reduce al 49,3% donde residen unas 1,12 millones de españoles. Estos datos siguen siendo preocupantes, aunque las entidades han tratado de 'rescatar' a una parte poniendo en marcha otras iniciativas.

Los datos mejoran si se tienen en cuenta a los agentes financieros que existen en los municipios donde no hay ni una oficina ni un cajero, de modo que las zonas sin accesibilidad financiera caerían a las 3.700, siendo todavía el 45,5% y aglutinando a 922.402 personas. Incluyendo la red de Correos se llega a unas 200.000 personas más y, si a ello se le suman los ofibuses (oficinas desplazadas) se 'salva' a otras 100.000 personas. Por ello, la cifra de exclusión se fija en 657.577 personas y se acota a 3.230 municipios.

En todo caso, cabe señalar que, si bien se ofrecen servicios como la retirada de efectivo, en realidad estas últimas alternativas no pueden solventar todas las demandas posibles que tenga un cliente. Solamente se está teniendo en cuenta la posibilidad de retirar dinero en efectivo. El análisis, dirigido por Joaquín Maudos, se centra en la "accesibilidad a los servicios", pero no en su intensidad, ya que no es lo mismo poder acceder en un horario comercial habitual cinco días a la semana a los servicios de una sucursal, que unas horas o apenas algún día en una oficina desplazada, así como 24 horas a un cajero los 365 días del año.

En el 92,5% de los municipios españoles que no disponen de ninguna de las vías analizadas de acceso a los servicios bancarios, residen menos de 500 habitantes (2.987 municipios), concentrando el 39,6% los que no llegan a las 100 personas (1.280 municipios). Entre 501 y 1.000 habitantes hay 186 municipios sin puntos de acceso (5,8%) y 47 entre 1.001 y 2.000 habitantes (1,5%). Entre 2.001 y 3.000 habitantes hay 8 municipios sin puntos de acceso y solo dos, que son Cizur en Navarra con 3.890 habitantes, y Castañeda en Cantabria con 3.029 habitantes, que tiene más de 3.000 habitantes. El informe pone de relieve que los problemas están en zonas de tamaño muy reducido. Apenas 243 municipios sin punto de acceso a los servicios bancarios tienen más de 500 habitantes.