Más de 1.500 empleados de Telefónica se suman al plan de salidas voluntarias.

Un total 1.513 empleados de Telefónica se han adherido al plan de salidas voluntarias durante las dos primeras semanas de plazo para su inscripción, después del pacto alcanzado a final de año con los representantes sindicales. Los sindicatos y la empresa se han reunido este jueves en su segundo encuentro de seguimiento del pacto, cuyo plazo de adhesión termina el día 20, según han comunicado las organizaciones sindicales.

La reunión ha servido para pulir algunos detalles sobre ciertos colectivos minoritarios y sus condiciones de adhesión al plan como es el caso de los trabajadores que no pudieron acogerse al anterior plan de salidas por pertenecer a la filial DTS, no incluida entonces en el convenio, que tendrán un salario regulador del 68% finalmente. Asimismo, los trabajadores tendrán que haber disfrutado de sus vacaciones y libranzas en el momento de la baja, a no ser que no puedan hacerlo por causas del servicio, y que en ese caso serán

compensadas.

En esta línea, UGT ha reclamado que las direcciones faciliten las vacaciones a sus empleados o firmen ya los impedimentos de disfrutar de estas. El plan de salidas incentivadas (PSI) de Telefónica contempla que un máximo de 2.980 empleados deje la empresa de un total de 4.532 trabajadores nacidos a partir de 1967 y con más de 15 años de experiencia en la compañía.

Telefónica invertirá unos 1.500 millones de euros antes de impuestos en este plan que reportará unos ahorros de 230 millones de euros al año desde 2023. En paralelo al plan de salidas, Telefónica también ha pactado la extensión del convenio colectivo con una subida del 1,5% de la masa salarial y un plus de 300 euros a todas las personas trabajadoras incluidas dentro del ámbito del convenio que estuvieran dadas de alta a fecha 1 de enero de 2023. La compañía también contratará a 400 empleados en dos años y definirá un nuevo modelo de flexibilidad, así como buscará maneras de garantizar empleo en más provincias mediante el uso de teletrabajo.