Más problemas para Huawei tras el veto: cancela el estreno de un nuevo portátil

Los problemas se le acumulan a Huawei. El grupo chino ha decidido cancelar el lanzamiento de un nuevo ordenador portátil debido a las restricciones de compra de componentes que puede sufrir esta compañía tras el veto dictado por la Administración de Donald Trump, según recoge Efe Dow Jones.

El máximo responsable de las operaciones de consumo de Huawei, Richard Yu, anunció el miércoles a la CNBC la cancelación de este nuevo portátil y añadió que quizá nunca llegue a ver la luz si, tras el periodo transitorio de 90 días que han establecido las autoridades estadounidenses, se sigue incluyendo a la compañía en esa lista negra.

La decisión de suspender el lanzamiento de este nuevo portátil es el primer revés tangible para Huawei tras la decisión del Departamento de Comercio estadounidense de prohibir a las empresas del país vender componentes tecnológicos al grupo chino, ante las sospechas de que pueda utilizarlos en labores de espionaje.

Su nuevo sistema compatible con apps Android

A pesar de todo, la compañía intenta 'ir a lo suyo' después del veto. Está completando la creación de un nuevo sistema operativo propio, el 'HongMeng OS', cuyo mayor desafío radica en su compatibilidad con las aplicaciones de Android, según ha informado este martes el diario hongkonés South China Morning Post.

Según el rotativo, la compañía trabaja en un sistema que permita a un teléfono Huawei descargar y ejecutar las apps con su propio sistema, un aspecto clave dentro de la estrategia global de la tecnológica.

En un mensaje de WeChat -el equivalente local de Whatsapp- de mayo, Yu afirmó que el HongMeng podría llegar al mercado "como muy pronto este otoño, y no más tarde que en primavera" del año próximo, una información que no ha sido confirmada ni desmentida por Huawei. No obstante, no es la primera firma en embarcarse en esta tarea, ya que en el pasado tanto Microsoft como Samsung intentaron -sin éxito- construir un sistema operativo alternativo a Android compatible con las aplicaciones de éste.

En cualquier caso, el gigante tiene confianza en el éxito de este nuevo sistema, al menos en China, donde la ausencia de Google facilita la creación de un ecosistema distinto, según fuentes de la compañía consultadas por el periódico hongkonés.